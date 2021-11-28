Uzmanlar bir tık ötede: Anne-babalar için yeni bir platform

Kidolog, 212 uzmanıyla anne – babaların gebelik öncesi/sonrası ile çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri konularda anında uzman desteği sağlamayı vaad ediyor.

2021 yılında hayata geçen online platform 212 uzmanıyla 10 farklı alanda anne babalara ya da anne baba olmak isteyen adaylara danışmanlık hizmeti sunuyor.

Diyetisyen, Çocuk Gelişimi/ Çocuk Gelişimi Uzmanı, Doula, Emzirme Danışmanı, Özel Eğitim Uzmanı, Fizyoterapist, Çocuk Psikoloğu/ Psikiolojik Danışman, Ergoterapist, Dil ve Konuşma Terapisti, Yetişkin Psikoloğu alanlarında danışmanlık hizmeti veren Kidolog, ebeveynlerin bebeklerine kavuşmasından 18 yaşına kadar süreçte aileler için bir 'tık' ötede olmayı hedefliyor.

Platformda ücretli danışmanlığın yanı sıra ebeveynlerin herhangi bir ücret ödemeden ‘Uzmana soru sor butonu’ ile istediği uzmana soru sorarak küçük ve yazılı olarak çözümlenebilecek sorunlarına da yanıt bulabiliyor. Seans için ise o an çevrimiçi olmayan uzmandan müsaitlik talebi oluşturuluyor ve bu şekilde uzmana giden bildirim ile takvim güncellemesi yapılarak seanslara başlanabiliyor.

Kidolog şu anda Türki Cumhuriyetler, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi 18 farklı ülkeden Türkçe konuşan danışanlara hizmet veriyor. Kidolog hizmetlerine ek olarak uzman kadrosu tarafından oluşturulan, ebeveynlerin kolayca ulaşarak sorularına yanıt bulabileceği podcast ve video içerikleri de paylaşıyor.



Aralık ayı içerisinde İngiltere’de yerel ebeveynlere yönelik, yerel uzmanlar ile hizmete başlayacak olan Kidolog 2022 yılı başlarında ise mobil uygulamasını hayata geçirecek.