Ve şimdi detoks zamanı! Bayram sonrası sağlıklı bir detoks programı

1 aylık süreçte gün içerisinde bir şey yemeyerek irademize sahip olmanın sonucunda bayram adeta bir ödül. Bu yüzden bayram sofralarına hayır diyemeyebiliriz! Fakat bayram sofralarında alınan kilolar can sıkıcı olabilir. Peki kilo vermek istiyorsak bayramdan sonra hayır diyemediğimiz yemeklerin ardından ne yapmalıyız? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker bayram sonra yapılması gereken sağlıklı detoks hakkında bilgiler verdi.

Ramazanda uzun süreli açlık ve susuzluk sonrasında metabolizmamız ve mide kasılmalarımız yavaşlar. Metabolizma işlevinin bu şekilde değiştiği bir dönem sonrasında hamur işi, kızartma, tatlı tüketimi maalesef kilo alımına sebep olur. Fakat sevindirici olan bu kilolar genelde tamamen yağ kütlesinden olmaz. Bir kısmı fazla karbonhidrat tüketimi sonrasında oluşan ödemlerdir.

Bayramdan sonra vücudunuzun tekrar yağ yakımına geçmesi ve ödemi atması için detoks programı tam size göre. Burada amaç sıvı beslenmek ya da sadece sebze tüketmek değil. Detoks temelde karaciğerin işlevlerinin yeterli bir şekilde yerine getirilmesi ve metabolizmanın sağlıklı bir şekilde çalışmasıdır.

Sağlıklı bir detoksla kilo vermek ve metabolizmanızı düzenlemek için yapmanız gereken karaciğeri sağlıklı bir şekilde çalıştıracak besinleri tüketmektir.

Sağlıklı bir detoks için neler tüketmeliyiz?

Karaciğerin 3 farklı detoks aşaması var. Faz 2 aşaması için sağlıklı hayvansal proteinleri tüketmek, diğer 2 aşama için de sebzeleri ve sağlıklı yağları tüketmek gerekiyor. Bazı besinler karaciğerin çalışmasına destek olduğu için detoks programında bunlara yer vermek önemli.

Karaciğeri desteklemek ve sağlıklı bir detoks yapmak için hayvansal protein kaynaklarından yumurta beyazı, somon balığı, hindi eti ve az yağlı kuzu etini tüketebilirsiniz.

Sebzeler karaciğer için olmazsa olmaz besinlerdir. Fakat bazı sebzelerin karaciğer çalışması üzerine etkisi çok daha fazladır. Bu sebzeler enginar (özellikle yaprak ve sap kısmı), kereviz, kırmızı pancar, kişniş, maydanoz, zencefil, soğan, sarımsak, brokoli. Bu sebzelere detoks programınızda mutlaka yer verin.

Bunun dışında çörekotu, hardal tohumu, chia tohumu, ceviz, kabak çekirdeği yine detoks programınızda yer almalı.

Detoks sürecinde sadece besinler değil su ve bitki çayları da bizim için önemli. yeşil ve beyaz çay, ananas çayı, mate çayı, tıbbi nane çayı yine bu süreçte tüketilebilecek çaylar. Bitki çaylarının yanında bu süreçte 2 litre ve üzeri su tüketmek de çok önemli.

Detoks için başka neler yapılabilir?

Sağlıklı detoks süreci için aralıklı oruç sistemini benimsemek önemli. Karaciğer vücudumuzda şeker, yağ ve protein mekanizmalarını düzenleyen bir organ. Onun ne kadar az yorarsak bizim için o kadar iyi. Bu nedenle aralıklı oruç yaparak karaciğerin dinlenmesini sağlamalıyız.

Gün içerisinde egzersiz yapmak ve terlemek yine detoks sürecinin olmazsa olmazı. Egzersiz ile vücudumuzdaki karbonhidrat depolarını boşaltarak yağların enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlarsınız. Ayrıca terleme ile vücudunuzdaki toksinleri atarak detoks sürecine de destek olursunuz.

Detoks için örnek menü

Sabah aç olarak 1 bardak su

Kahvaltı

2 adet yumurta beyazı ile ıspanaklı omlet

½ adet avokado

2 adet ceviz

10 adet zeytin

Bol yeşillik



Ara öğün

Kereviz smoothie

2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi



Akşam öğünü

100 gram somon ızgara+2 servis kaşığı fırın sebze

Kereviz smoothie tarifi

Gerekli malzemeler

1 bardak su

1/2 adet kırmızı pancar

2 dal kereviz sapı

1/2 adet limon suyu

1 yemek kaşığı çilek

1 baş parmak büyüklğünde zencefil



Yapım aşamaları

Malzemeleri blenderdan geçirin afiyetle tüketin.





Fırın sebze tarifi

Gerekli malzemeler

1 adet havuç

5 top brokoli

1 adet kırmızı pancar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı su

1 çay kaşığı zerdeçal

karabiber

Tuz



Yapım aşamaları