Yaz aylarında ödem nasıl atılır? Hem ferahlatan hem de ödem söktüren 5 etkili tarif

Yaz aylarında vücudumuzun ödem tutması, sıcak havaların vücut üzerindeki fizyolojik etkileri nedeniyle sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ödem, dokularda sıvı birikmesi sonucu oluşan şişliklere denir. Diyetisyen Gizem Deniz, sıcak havalarda ödem tutmanın nedenlerine değindi ve hem ferahlatan hem de ödem söktüren 5 etkili tarif verdi.

Sıcaklarında neden ödem artar?

Yaz aylarında pek çok kişi özellikle ellerde, ayak bileklerinde ve karın çevresinde rahatsız edici bir şişkinlik hisseder. Bu durumun temel nedeni sıcak hava etkisiyle damarların genişlemesi ve vücutta sıvı dengesinin bozulmasıdır. Artan sıcaklıkla birlikte terleme yoluyla su ve mineral kaybı olurken, yetersiz su alımı vücudu koruma moduna geçirir: yani suyu tutmaya başlar.

Buna ek olarak;

Tuzlu yiyecekler,

Şekerli/gazlı içecekler,

Alkol tüketimi,

Uzun süre oturma veya ayakta kalma gibi durumlar da yaz ödemini artırır.

Peki, sıcak havalarda bu ödemi doğal yollarla nasıl hafifletebiliriz? İşte hem ferahlatan hem de ödem söktüren 5 etkili tarif:

1. Salatalık & Nane Detoks Suyu

Malzemeler:

1 litre içme suyu

½ adet dilimlenmiş salatalık

5-6 yaprak taze nane

½ limon dilimleri

Hazırlık: Tüm malzemeleri cam bir sürahiye ekleyin. Buzdolabında en az 2 saat bekletin. Gün boyu serin serin tüketin.

Etki: Vücudu serinletir, böbrekleri çalıştırır, idrar atımını artırarak ödemi azaltır.

2. Kiraz Sapı & Mısır Püskülü Çayı

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kurutulmuş kiraz sapı

1 tatlı kaşığı kurutulmuş mısır püskülü

2 su bardağı su

Hazırlık: Suyu kaynatın, bitkileri içine atın ve 5-7 dakika demleyin. Ilık veya soğuk tüketebilirsiniz.

Etki: Doğal bir idrar söktürücüdür. Böbrekleri çalıştırır ve şişkinliği azaltır.

3. Soğuk Zencefil – Limon Çayı

Malzemeler:

2 ince dilim taze zencefil

½ limon suyu

1 çubuk tarçın

1 litre su

Hazırlık: Tüm malzemeleri 5 dakika kadar kaynatın. Ilıyınca buzdolabına alın, gün boyunca soğuk olarak için.

Etki: Sindirimi rahatlatır, mideyi yatıştırır ve karın çevresindeki ödemi azaltır.

4. Karpuz & Maydanoz Smoothie

Malzemeler:

1 kalın dilim çekirdeksiz karpuz

5-6 dal taze maydanoz

½ limon suyu

½ su bardağı içme suyu

Hazırlık: Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Kahvaltı öncesi ya da ara öğünde taze olarak tüketin.

Etki: Potasyum ve antioksidan açısından zengin, hızlı ödem söktürür.

5. Ananas & Chia Tohumu Detoksu

Malzemeler:

1 dilim taze ananas

1 çay kaşığı chia tohumu

1 su bardağı su

Hazırlık: Chia tohumunu suda 10 dakika bekletin. Ardından ananasla birlikte blenderdan geçirin.

Etki: Lif ve enzim desteğiyle sindirimi rahatlatır, bağırsakları çalıştırır, toksin ve ödem atımını destekler.