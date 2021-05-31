Dengeli yaşa, fit kal: 21 günlük program

Dengeli beslenme ve sağlık bir yaşam son dönemde en çok arananlar arasında... Peki, öncelikle dengeli beslenme nedir? Dengeli beslenme listeleri neler? Merak edilen soruları diyetisyen Melda Demiröz yanıtlıyor: İşte dengeli beslenme için 21 günlük önerileri ve tarifler:



Diyetisyen

Melda Demiröz

@diyetisyenmelda

Dengeli beslenmeden kastımız; uçlarda olmadığımız, ne çok az miktarlarda yiyip kendimizi aç bıraktığımız, ne çok fazla yiyip tıka basa midemizi doldurduğumuz, dengeli miktarlarda besin tükettiğimiz, bunun yanı sıra tek tip beslenmeyip, her besin grubundan sağlıklı seçimler yaptığımız beslenme şeklidir. Peki bunu nasıl yapacağız ve nasıl alışkanlık haline getireceğiz? Öncelikle, bu tarz bir beslenmeyi hayatımızda alışkanlık haline getirebilmemizi için en az 21 gün boyunca, hiç dışına çıkmadan böyle beslenmeliyiz.

21 GÜN BOYUNCA NELER YAPALIM, NELER YAPMAYALIM?

Beyaz veya esmer şeker ve bunları içeren kek, kurabiye, çikolata, pasta, dondurma, meyveli yoğurt, puding, şekerli çay-kahve, meşrubat gibi yiyecekleri tüketmeyin.

Şeker olarak yalnızca günde 2-3 porsiyon meyve ve 1 tatlı kaşığı bal veya pekmez veya 2 kare bitter çikolata tüketin.

Beyaz ekmek, hamur işleri, makarna, börek-çörek, simit, poğaça, bisküvi, kek, kurabiye gibi beyaz un ve nişasta içeren yiyeceklerden uzak durun.

Tahıl olarak; tam buğday ekmeği, tam çavdar ekmeği, yulaf ezmesi, bulgur, kinoa, karabuğday, tam buğday makarna yiyin. Tam buğday unuyla poğaça, ekmek vs. yapıp onları da yiyebilirsiniz.

* Cips, kola, bisküvi, çikolata, gofret, kraker, paketli dondurmalar, meyve suları gibi abur cubur yiyeceklerin hiç birini, alkollü içecekler tüketmeyin.

Günde 2.5-3.5 litre su için.

Sigara içiyorsanız bırakın, yapamıyorsanız sayıyı yarıya indirin.

Kahveyi günde maksimum 2 fincan için.

Günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş veya başka bir egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

Ortalama 6-8 saat uyuyun.

21 GÜNDEN SONRA NE YAPMALIYIZ?

Bu süreyi uzatabildiğiniz kadar uzatıp, mümkünse önce 40 günü, sonra 8 haftayı (56 gün) hedefleyin. Bu şekilde, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi tam olarak perçinleyip bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Genel ve temel beslenmeniz sağlıklı ve dengeli bir hale geldikten sonra; günlük meyve porsiyon tüketiminizi 3-4 porsiyona çıkarabilirsiniz. Rafine şeker, beyaz un, fazla yağ içeren yiyecekler, fastfood ve aburcubur yiyecekleri de ara sıra (örneğin haftada 1-2 kez) ve abartılı olmayan porsiyonlarda tüketebilirsiniz. Bu bizi sağlıksız besleniyor yapmaz, aksine kendimizi yemek istediklerimizden de mahrum bırakmadan, yeterlidengeli ve sağlıklı beslenen biri yapar.

TARİFLER

FIRINDA SAĞLIKLI MÜCVER

(2 porsiyon)

MALZEMELER

1 kabak

1 küçük soğan

3 yemek kaşığı tam buğday unu veya haşlanmış yeşil mercimek

1 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

Maydanoz-dereotu

Kuru nane, pul biber, karabiber, biraz tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı



HAZIRLANIŞI

Kabartma tozu ve unu yumurta ile çırpın. Kabağı ve soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın. Sebzeleri ve baharatları unlu karışımın içine ekleyerek karıştırın ve şekil verin. Etrafına biraz zeytinyağı sürerek, yağlı kağıt serdiğiniz tepside veya cam fırın kabında fırında pişirin.

MUZLU SMOOTHIE

MALZEMELER

1/2 muz

1 hurma

1 su bardağı laktozsuz süt

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Tarçın



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri karıştırıp blender’dan geçirin.

7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Sabah

1 yumurta

Süzme peynir

Domates, salatalık, yeşillik

Tam buğday ekmeği



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1 orta boy armut



Öğle

Unsuz kremasız 1 kase mercimek çorbası

Izgara balık

Salata



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3 gün kurusu kayısı

Çiğ badem



Akşam

Zeytinyağlı bulgurlu ıspanak

Yoğurt



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Ceviz

2. GÜN

Sabah

Pul biberli lor peyniri

Yumurta

Zeytin

Domates-biber

Tam çavdarlı ekmek



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1 küçük salkım üzüm



Öğle

Ekmeksiz köfte

Salata

Tam buğday makarna



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Sade probiyotik yoğurt

Keten tohumu



Akşam

Etli taze fasülye

Cacık

Domatesli bulgur pilavı



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Taze Hindistan cevizi

3. GÜN

Sabah

Toz tarçınlı 1 çay bardağı probiyotik

Nar

Yulaf ezmesi



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1 halka ananas



Öğle

Fırında tavuk göğsü

Salata

Mercimekli bulgur pilavı



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Çiğ kaju



Akşam

Yoğurtlu buğday çorba

Zeytinyağı ve limonlu haşlanmış brokoli



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Tuzsuz leblebi

4. GÜN

Sabah

Dereotlu-peynirli omlet

Tam buğday ekmeği



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Ceviz



Öğle

Domatesli kıymalı tam buğday makarna



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Çiğ badem



Akşam

Fırında sağlıklı mücver

Yoğurt



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1 küçük boy havuç

5. GÜN

Sabah

Muzlu smoothie



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1 kivi



Öğle

Mantarlı et sote

Bulgur pilavı



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2 hurma

Çiğ fındık



Akşam

Izgara kabak, patlıcan, biber

Yoğurt

Tam çavdarlı ekmek



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2 mandalina

6. GÜN

Sabah

Menemen

Tam buğday ekmeği



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2 hurma

Çiğ fındık



Öğle

Etli nohut

Cacık

Karabuğday pilavı



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Tam buğday ekmeği

Az yağlı beyaz peynir



Akşam

Zeytinyağlı enginar

Yoğurt



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Tuzsuz yer fıstığı

7. GÜN

Sabah

1 kase keten tohumlu tarçınlı yoğurt

1 dilim ananas



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Leblebi



Öğle

Ton balıklı kinoalı salata



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15 kuru üzüm

Çiğ fındık



Akşam

Kıymalı karnabahar

Yoğurt

Tam buğday ekmeği



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Salatalık *Miktarlar kişiye göre değişiklik göstereceği için miktar belirtilmemiştir. Yalnızca programda günlük meyve hakkı 2 porsiyon olduğu için meyvelerde miktar belirtilmiştir.