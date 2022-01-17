Yaz aylarının favori meyvesi karpuz kilo aldırır mı?

Karpuz, içerdiği vitaminler ( A, C ve B6) açısından zengin, sulu bir yaz meyvesi. Fakat şeker içerikli bir meyve olduğu için diyette olanlar veya fazla kilosu olanlar kilo aldırmasından çekinebiliyor. Peki, sıcak havalarda sıkça tüketilen karpuz kilo aldırır mı, kalorisi nedir? Diyette karpuz yenir mi?

Karpuz kilo aldırır mı?

Bir dilim tatlı ve sulu karpuz çocukluk yaz hatıralarını akla getiriyor. Ancak birçok insan bu lezzetli meyvenin diyetlerini bozup bozmadıklarını merak ediyor. healthyeating.sfgate.com'da yer alan bilgilere göre karpuz sevenler için bu leziz meyve, yağlanma riski olmadan tatlı ihtiyacınızı gidermenin düşük kalorili bir yolu. Peki, karpuz kilo aldırır mı? Yaygın görüşe göre makul miktarlarda karpuz tüketmek kilo aldırmaz. Aşırı tüketmek ise kilo aldırabilir.

Karpuzun kalorisi nedir?

Karpuz, fincan başına sadece 46 kalori içeren düşük kalorili bir besindir. Mayo Clinic'e göre, bir kilo vücut yağı yapmak için 3.500 kalori gerekiyor, bu nedenle karpuzun kilo alımına katkıda bulunması muhtemel değil. Bir fincan karpuz, bir gramdan daha az yağ içerdiğinden, az yağlı bir diyet için de uygundur. Karpuz ayrıca az miktarda lifle birlikte fincan başına 139 gram su içerir, bu nedenle sizi doygun tutmaya yardımcı olabilir ve aynı öğünde yer alan diğer yüksek kalorili yiyecekleri yeme olasılığınızı azaltır.

Karpuzun glisemik indeksi nedir?

Bazı popüler diyetler, belirli bir gıdadaki karbonhidratların kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğinin bir ölçüsü olan glisemik indekse odaklanır. Karpuzun yüksek bir glisemik indeksi vardır, 100 puanlık bir ölçekte 76'lık bir ölçümdür, bu nedenle insanlar bazen bunun karpuzun diyetlerini mahvedeceği ve kilo aldıracağı anlamına geldiğini düşünür.

Bununla birlikte, 1 bardak karpuz sadece 11 gram karbonhidrat içerir, bu nedenle bir gıdanın glisemik indeksini ölçmek için kullanılan 100 gram eşiğe ulaşmak için 10 bardak karpuz gerekir. Bir porsiyonda bulunan karbonhidrat miktarını hesaba katan bir ölçüm olan glisemik yükü kullanarak karpuzun kan şekeri üzerindeki etkisini ölçmek daha iyi bir göstergedir. Karpuzun çok düşük bir glisemik yükü vardır, 20 üzerinden sadece 4 tanedir, bu da kan şekerini yükseltmediğini veya kilo alımını etkilemediğini gösterir.

Karpuzdaki arginin kilo vermenize yardımcı olabilir

Karpuzdaki bir bileşen aslında kilo vermenize yardımcı olabilir. Karpuz, esansiyel amino asit arginine metabolize olan sitrülin adı verilen yüksek düzeyde bir bileşik içerir. Amino Acids dergisinde 2015 yılında yayınlanan bir hayvan araştırması, arginin düzeylerini artırmanın sıçanlarda yağ birikimlerini azalttığını ve kas kazanımlarını iyileştirdiğini buldu. İnsanlarda araştırmalar devam ederken, karpuz tükettikten sonra kandaki arginin konsantrasyonlarındaki artış daha iyi kilo kaybıyla bağlantılı olabilir.

Diyette karpuz yenir mi?

Bir diyete karpuzun eklenmesi, en iyi şekilde çalışmanıza yardımcı olan ekstra besinler sağlar. Karpuz, kan-kalsiyum seviyelerinin korunmasına yardımcı olan, kan basıncını düzenleyen ve organlarınızın düzgün çalışmasını sağlayan bir mineral olan potasyumda yüksektir. Karpuz ayrıca, kas ve kemik fonksiyonuna yardımcı olan, görme güçlendirici A vitamini ve magnezyum içerir. Toplam meyve alımınızı, yetişkinler için önerilen günlük miktar olan günde yaklaşık 2 bardak ile sınırlamaya çalışın ve meyve alımınızı sadece karpuz değil, çok çeşitli meyveler içerecek şekilde değiştirin. Bir günde daha fazla karpuz tüketmek sizi şişmanlatmazken, her gün daha fazla meyve yemek veya meyve alımınızı sadece karpuzla sınırlamak diğer meyve ve sebzelerde bulunan besin maddelerini kaçırmanıza neden olabilir.

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