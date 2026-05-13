Yaza hazırlıkta hızlı kilo verme tuzağına dikkat
Diyetisyen Gülçin Işık, yaz ayları yaklaşırken hızla kilo verme isteğiyle uygulanan şok diyetlerin, bilinçsiz detoksların ve içeriği belirsiz takviyelerin sağlıklı kilo verme sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.
Yaz yaklaşırken birçok kişi kısa sürede kilo vermenin yollarını aramaya başlıyor. Sosyal medyada sıkça karşılaşılan şok diyetler, detoks uygulamaları ve hızlı sonuç vadeden yöntemler ise sürdürülebilir alışkanlıkların önüne geçebiliyor. Oysa sağlıklı kilo verme süreci, bedeni zorlamakla değil; bedenin ihtiyaçlarını anlamakla başlıyor.
Hızlı kilo verme isteği neden risk oluşturabiliyor?
Yaz aylarında daha hafif hissetmek, kıyafetlerin içinde daha rahat olmak ya da daha enerjik görünmek birçok kişinin ortak motivasyonu olabiliyor. Ancak sağlıklı zayıflama; aç kalmak, sürekli yasaklarla yaşamak ya da kendini suçlamak üzerine kurulu bir süreç değildir.
Bu süreçte önemli olan, kısa süreli katı kurallar yerine sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturabilmektir.
Yaz ayları kilo verme sürecini nasıl etkiliyor?
Sıcak havalarla birlikte hareketin artması, sebze ve meyve çeşitliliğinin çoğalması ve daha hafif beslenmenin kolaylaşması süreci destekleyebiliyor. Aynı zamanda su tüketiminin artması da vücudun genel dengesine katkı sağlayabiliyor.
Bu nedenle yaz dönemi, kendini aşırı zorlamadan daha dengeli bir beslenme düzenine geçmek için avantaj sağlayabiliyor.
Kahvaltı düzeni kilo verme sürecini etkileyebilir mi?
Kahvaltıyı yalnızca kahveyle geçiştirmek ya da uzun süre aç kalmak, günün ilerleyen saatlerinde kontrolsüz yeme isteğine neden olabiliyor. Bu nedenle güne yumurta, yoğurt, lor peyniri gibi protein içeriği yüksek besinlerle başlamak öneriliyor.
Sebze tüketimini artırmak ve karbonhidrat miktarını kişiye uygun şekilde düzenlemek de gün içinde tokluk hissini destekleyebiliyor.