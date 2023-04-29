Zatürre (Pnömoni) nedir, belirtileri neler? Bulaşıcı mıdır? Zatürre teşhisi ve tedavisi

Tıpta pnömoni ismiyle anılan zatürre aslında akciğere yerleşen virüsler, bakteriler ve mantarlarla ortaya çıkan iltihabik bir rahatsızlık. Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Levent Tabak zatürre belirtileri, teşhisi, tedavisi ve korunma yollarına dair merak edilenleri anlattı.

Zatürre (Pnömoni) Nedir?

Bakteri, virüs ya da mantarların neden olduğu akciğer iltihabına zatürre denir.

Zatürre (Pnömoni) belirtileri nelerdir?

Ateş,

Halsizlik,

Kırıklık,

Öksürük,

Renkli balgam çıkarma,

Göğüs ağrısı,

Nefes darlığı zatürrenin en sık görülen belirtileridir. Bu belirtilerin bir kısmı olmadan da zatürre görülebilir.

Zatürre (Pnömoni) bulaşıcı mıdır?

Bakteri ve virüslerin neden olduğu zatürre en sık solunum yolu ile olmak üzere bulaşıcı olabilir.

Erişkinlerde pnömoni oluşmasını kolaylaştıran risk faktörleri

Sigara ya da tütün kullanımı,

Diyabet,

Kronik böbrek hastalığı,

Kronik akciğer hastalığı,

Yaşlılık,

Kanser yada kanser tedavisi görüyor olmak,

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı zatürre gelişmesini kolaylaştıran en sık sebeplerdir.

Zatürre teşhisi nasıl konur?

Zatürre teşhisi muayene, akciğer grafisi , kan tetkikleri ve balgam incelemesi ile konulur.

Pnömokok aşısı nedir?

Zatürreye en sık yol açan pnömokok adı verilen mikroplara karşı geliştirilmiş bir aşıdır.

Zatürre (Pnömoni) tedavisi

Zatürre tedavisi eğer bakteriler ile meydana gelmişse antibiyotikler ile yapılır. İlaç tedavisi kadar istirahat, yeterli sıvı alınması ve dengeli beslenme ve sigara içilmemesi de ilaç tedavisi kadar önemlidir.

Zatürre (Pnömoni) korunma yolları nelerdir?

Hasta insanlarla temas etmemek, kalabalık yerlerde bulunmamak ve var ise kronik hastalıkların tedavisini aksatmamak, zatürre ve yıllık grip aşılarını yaptırmak korunmanın en önemli yollarıdır.