iOS 18 özellikleri neler? IOS 18 hangi telefonlarda kullanılabilecek?

Apple, merakla beklenen iOS 18 güncellemesini yayınladı. Bu yeni sürüm, yapay zeka özellikleri ile iPhone deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Kullanıcıların kişisel tercihlerinden ve kullanım alışkanlıklarından ilham alan bu yapay zeka, iPhone’u daha da kişiselleştirerek hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşte iOS 18 güncellemesi alan telefonlar ve yüklemek için yapmanız gerekenler…

iOS 18 HANGİ TELEFONLARDA KULLANILABİLECEK?

iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle;

iPhone XR

iPhone XS ve XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone 12 ve 12 mini

iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13 ve 13 mini

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 14 ve 14 Plus

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 15 ve 15 Plus

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

iPhone 16 ve 16 Plus

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

iOS 18 ALAMAYACAK TELEFONLAR

iOS 18, iPhone X, iPhone 8 veya daha önceki modellerde desteklenmeyecek. Yeni iOS sürümü yalnızca A12 Bionic çip veya daha yenisine sahip iPhone'lar için mevcut olacak.

iOS 18 NASIL KURULUR?

iOS 18 yüklemek için:

Telefonunuzun Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına gidin.

Güncellemenin görünmesi zaman alır. Biraz bekleyin.

Güncelleme ekranda aktif olduğunda Şimdi Yükle'ye basın ve talimatları izleyin.

Bu ekranda farklı bir sürüm görünüyorsa ekranın altındaki iOS 18’e yükselt seçeneğine tıklayarak ilerleyin.

iOS 18 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ

Apple Intelligence

Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te iOS 18 ile sunulan Apple Intelligence, sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlamak için kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınızdan ilham alıyor.

Yazma, odak ve iletişim

Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.

Birbirinden renkli görseller

Kendinizi ifade etmek için görseller oluşturun, yazışmalarınız için Genmoji hazırlayın veya kendi anı filmlerinizle en sevdiğiniz anlarınızı yeniden ziyaret edin.

Siri için yeni bir çağın başlangıcı

Daha zengin dil algısının yanı sıra kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza dair farkındalığıyla Siri şimdi her zamankinden daha yetenekli, daha yardımcı.

Kişiselleştirme

Uygulamaları ve araç takımlarını yeniden düzenleme

Uygulama simgeleri için yeni görünüm

Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

Denetim Merkezi’nde büyük bir güncelleme

Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, Ana Ekran’da tek ve kesintisiz bir aşağı kaydırma hareketiyle daha kolay erişebileceğiniz yeni denetim grupları içeriyor.

Denetimler galerisi

Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

Fotoğraflar

Konu başlıklarına göre göz atın

Koleksiyonlar, fotoğraf arşivinizi temaya göre otomatik olarak düzenliyor. Böylece Son Günler, Kişi ve Evcil Hayvan, Geziler gibi birçok farklı konu başlığına göre fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz.

Fotoğrafları tam istediğiniz gibi özelleştirin

Koleksiyonları yeniden düzenleyin ve kolayca erişmek istediğiniz içerikleri İğnelenmiş Koleksiyonlar'da tutun. Böylece köpeğinizin veya arkadaşlarınızın fotoğrafları, en son düzenlediğiniz fotoğraflar ve hatta ekran görüntüleri ya da faturalar gibi sizin için en önemli olan içeriklere hızlıca ulaşın.

Safari

Karşınızda yeni Öne Çıkanlar özelliği

Safari, bir sayfadaki önemli bilgileri otomatik olarak algılıyor ve siz gezinmeye devam ederken bu bilgileri öne çıkarıyor. Öne Çıkanlar özelliği kişiler, müzik, filmler ve TV programları hakkında daha çok şey öğrenmeniz için hızlı bağlantılar ve yol tarifleri gibi yararlı bilgiler gösteriyor.1

Yeniden tasarlanmış daha akıllı bir Okuyucu

İçindekiler tablosu ve geniş özet sayesinde, bir makalenin tümünü okumadan önce özüne hakim olun.

Mesajlar

Mesajlara eğlence katmanın yepyeni yolları

Kalın ve italik yapma, altını veya üstünü çizme seçeneklerine ek olarak iMessage'daki tüm harflere, sözcüklere, ifadelere ya da emoji'lere eğlenceli, animasyonlu efektler uygulayabiliyorsunuz.

Sonra Gönder özelliğiyle ileri tarihli mesaj oluşturun

Mesaj göndermek için geç bir saatse veya mesajınız unutulmayacak kadar önemliyse şimdi mesajlarınızı belirlediğiniz saatte gönderilmesi için planlayabiliyorsunuz.

RCS mesajlaşma desteği

RCS (Rich Communication Services) mesajları, iMessage kullanmayanlar için daha zengin medya içeriklerinin yanı sıra “iletildi” ve “okundu” bilgileri sunuyor.

Parolalar uygulaması

Tüm bilgileriniz tek yerde

Parolalardan güvenlik uyarılarına ve doğrulamalara kadar tüm bilgileri güvenli bir şekilde tutuldukları Parolalar uygulamasında bulabiliyorsunuz.

Oyun Modu

En üst seviye oyun performansı

Oyun Modu, sürekli olarak yüksek kare hızları sunmak için arka plan etkinliklerini en aza indiriyor ve bu sayede saatlerce süren kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor.