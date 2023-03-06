Kaşmir keçileri yapay zeka ile buluştu

Kaşmir keçileri yapay zeka ile tanıştı desek ne dersiniz?

Silk and Cashmere, sanal gerçekliği giriş yaparay, yapay zekayı kendi iş kollarında hayata geçirdi. Dijital dünyaya adaptasyon sürecinde “30. Yıl Zaman Tüneli” ile metaverse dünyasında ilk adımı atanlardan olmuştu. Şimdi ise marka, vitrin dekor tasarımı ve sosyal medya mecralarındaki görselleri yapay zeka ile yarattı.

Şubat ayında Aşk tanrısı Eros’tan ilham alınarak kaşmir keçileri görsellerde kullanılmış, Mid Journey’de tasarlanan konsept Love at First Touch adı ile mağazalarda sergilenmişti.

Bu ay ise Animal Print koleksiyonundaki vahşi hayvan temalı ürünler ön plana çıkıyor. Vitrinlerde yapay zeka ile tasarlanan kaşmire sarılmış bir leopar sergileniyor.