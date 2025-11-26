Spotify 2025 Wrapped ne zaman yayınlanacak? Spotify 2025 özetine nereden ve nasıl bakılır?

Müzikseverlerin her yıl heyecanla beklediği ve kişisel dinleme verilerini özetleyen Spotify Wrapped (Spotify Özeti) için geri sayım başlamış durumda. Spotify Wrapped özelliği, kullanıcıların bir yıl boyunca dinleme verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş bir özet sunuyor.

Spotify 2025 Wrapped ne zaman yayınlanacak?

Geçmiş yılların yayın tarihleri dikkate alındığında, Spotify Wrapped 2025'in Kasım sonu veya Aralık başı aralığında kullanıcılara sunulması beklenmektedir:

Geçmiş Yılların Spotify Wrapped Yayınlanma Tarihleri:

2024: 4 Aralık

2023: 29 Kasım

2022: 30 Kasım

2021: 1 Aralık

2020: 1 Aralık

2019: 5 Aralık

Spotify 2025 özetine nereden ve nasıl bakılır?

Spotify Wrapped 2025 özeti yayınlandığında, özetinize ulaşmak için kullanabileceğiniz en yaygın ve hızlı yöntemler şunlardır:

Mobil Uygulama Üzerinden Erişim

Spotify Wrapped yayınlandığı an, genellikle mobil uygulamanın ana ekranında veya "Ana Sayfa" sekmesinin üst kısmında büyük bir banner veya kart olarak otomatikman görünür.

Eğer ana ekranda görünmezse:

Uygulamanın alt menüsünde yer alan "Ara" sekmesine dokunun.

Arama çubuğuna "2025 Özeti" veya "Wrapped" yazarak çıkan ilk sonuca tıklayın.

Masaüstü ve Web Üzerinden Erişim

Masaüstü uygulaması veya web oynatıcısı kullanıyorsanız:

Ekranın sol tarafındaki menüde veya üst kısımda bulunan "Gözat" (Browse) veya "Ara" (Search) butonuna tıklayın.

Açılan ekranda "2025 Özeti" veya "Wrapped" adıyla yer alan özel listeye veya ekrana ulaşabilirsiniz.