Erkekler Kenan İmirzalıoğlu, kadınlar Elçin Sangu’nun yerinde olmak istiyor...
Televizyon dizileriyle ilgili yapılan bir araştırma, izleyici profilinin dizi ve karakter tercihlerini ortaya koydu. Televizyon izleyicisinin yüzde 45’i haftada 3 adet dizi takip ederken, dizi öncesi özetlerin yüzde 54 oranında takip edildiği sonucuna ulaşıldı. Erkeklerin yerinde olmak istedikleri oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, kadınların ise Elçin Sangu olduğu belirlendi. Ayrıca araştırma, izleyici kitlesinin yerli dizilerde komediyi, yabancı dizilerde ise polisiyeyi tercih ettiğini ortaya çıktı.
DORinsight’ın gerçekleştirdiği televizyon dizileri araştırması, değişmekte olan izleyici profilini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre; izleyicilerin önemli bir kesimini oluşturan yüzde 45’lik dilim haftada en fazla 3 tane dizi izliyor. Haftalık yalnızca bir tek dizi takip edenlerin oranı ise yüzde 28 olarak belirleniyor. Hiç dizi izlemeyenler yüzde 11 oranındayken, her gün mutlaka dizi izleyenler ise yüzde 16.
Haftada kaç dizi izliyorsunuz?
Her gün izliyorum %16
En fazla 3 tane izliyorum %45
En fazla 1 tane izliyorum %28
Hiç izlemiyorum %11
Ne tür dizileri izliyorsunuz?
Yerli-komedi %60
Yerli-aşk %45
Yerli-dram %32
Yerli-polisiye %30
Yabancı-polisiye %28
Yabancı-komedi %24
Yabancı-korku %19
Yabancı-dram %13
Yabancı-aşk %11
Yerli-korku %8
Dizi tekrarlarını izliyor musunuz?
Evet %46
Hayır %54
Dizi tekrarlarını hangi zaman dilimlerinde izliyorsunuz?
Akşam mesai bitiminde %77
Hafta sonları %17
Mesai saatim içerisinde boş vakit bulduğumda %5
Mesai saatim içerisinde öğle yemeği molasında %1
Dizi öncesi özetleri izliyor musunuz?
Evet %52
Hayır %48
Hangi oyuncunun yerinde olmak istersiniz?
Kenan İmirzalıoğlu 17,07
Engin Altan Düzyatan 15,54
Burak Özçivit 10,25
Kıvanç Tatlıtuğ 8,56
Bilmiyorum/Cevap yok 6,8
İlker Kaleli 6,19
Barış Arduç 6,11
Erkan Petekkaya 4,61
Diğer 3,77
Buğra Gülsoy 3
Sarp Apak 2,34
Berk Oktay 2,24
Necati Şaşmaz 2,24
Mert Fırat 2,16
Tolgahan Sayışman 1,95
Engin Akyürek 1,82
Murat Yıldırım 1,55
Tolga Sarıtaş 1,5
Serkan Çayoğlu 0,9
Engin Öztürk 0,68
Hangi dizi karakteri yerinde olmak isterdiniz?
Diriliş: Ertuğrul-Engin Altan Düzyatan 24,15
Muhteşem Yüzyıl-Halit Ergenç 13,04
Kiralık Aşk-Barış Arduç 10,24
Poyraz&Karayel-İlker Kaleli 8,3
Kara Sevda-Burak Özçivit 7,3
Aşk Yeniden-Buğra Gülsoy 6,69
Paramparça-Erkan Petekkaya 5,5
Hatırla Gönül-Engin Öztürk 2,66
Kiraz Mevsimi-Serkan Çayoğlu 2,63
İlişki Durumum: Karışık-Berk Oktay 2,61
Necati Şaşmaz 2,37
Güneşin Kızları-Tolga Sarıtaş 2,26
Asla Vazgeçmem-Tolgahan Sayışman 1,92
Diğer 1,13
Bilmiyorum/Cevap yok 8,45
Aynı sorular kadın izleyicilere sorulduğunda, her iki soruda da büyük oranda Elçin Sangu cevabını vererek tercih edilen karakter ve oyuncuyu özdeşleştirdikleri görülüyor.
Hangi oyuncunun yerinde olmak istersiniz?
Elçin Sangu 12,72
Fahriye Evcen 8,44
Tuba Büyüküstün 8,18
Burçin Terzioğlu 7,54
Beren Saat 6,76
Bergüzar Korel 4,96
Nurgül Yeşilçay 4,38
Serenay Sarıkaya 4,15
Meryem Uzerli 3,83
Neslihan Atagül 3,03
Gökçe Bahadır 2,42
Hande Erçel 2,16tice Şendil 1,29
Özge Gürel 1
Diğer 17,91
Bilmiyorum/Cevap yok 7,15
Hangi dizi karakteri yerinde olmak isterdiniz?
Kiralık Aşk-Elçin Sangu 20,58
Kara Para Aşk-Tuba Büyüküstün 8,44
Poyraz&Karayel-Burçin Terzioğlu 7,44
Muhteşem Yüzyıl-Meryem Uzerli 6,99
Medcezir-Serenay Sarıkaya 5,8
Aşk-ı Memnu-Beren Saat 3,9
Güneşin Kızları-Hande Erçel 3,54
Paramparça-Nurgül Yeşilçay 3,32
Kiraz Mevsimi-Özge Gürel 3,09
Kara Sevda-Neslihan Atagül 3,06
Hatırla Gönül-Gökçe Bahadır 2
Kaderimin Yazıldığı Gün-Hatice Şendil 1,45
Diğer 18,62
Bilmiyorum/Cevap yok 10,08