Junor'a göre, İngiltere Kraliyet Ailesi siyasi hırsları olan
birilerine göre bir yer değil. Kurallara uymayanlar ve buradan ayrılanlar bir
daha geri dönemeyecek.
Çiftin Kraliyet'le isteseler bile geri dönemeyecekleri kadar köprüleri yaktığının
altını çizen Junor, Prens ve eşinin de hayatlarının sonuna kadar bir daha
İngiliz Kraliyet'ine girmelerinin mümkün olmadığını belirtti.
ABD'nin Santa Barbara kentinde 14 milyon dolarlık bir
malikanede yaşayan 36 yaşındaki Dük ve 39 yaşındaki Sussex Düşesi, oğulları
Archie ile birlikte geçtiğimiz aylarda kraliyet ailesideki görevlerinden ayrılmıştı.
Suits dizisinin eski yıldızı Meghan Markle, 3 Kasım'da yapılacak seçimler
için Amerikalıları mutlaka oy vermeye davet etmişti. Dünyayı değiştirme arzusu
taşıyan Markle'ın İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra çok daha özgür bir
şekilde hareket ettiği dikkat çekiyordu. Ancak çift, Kraliyet Ailesine mensupken siyasi konularda yorum yapmaları yasak olduğu için bu son hareketleriyle köprüleri yakmış gibi görünüyorlar.
İngiltere'de asırlardır hüküm süren İngiliz Kraliyet Ailesi hayır işleri için benzersiz bir platform sağlıyor ve tüm aile de özellikle muhtaç durumdaki insanların hayatlarını değiştirmek ve iyileştirmek için düzenlenen birçok etkinliğe katılıyor. Fakat ailenin siyasi konularda yorum belirtmemesi gerekiyor.
Prens Harry'nin de siyasi bir hedefi olmadığını ve bunun
yerine muhtaç insanlara yardım etmeye çalıştığını belirten Penny, eşi Meghan
Markle'ın siyasete katılma tutkusunun daha fazla olduğunun da altını çizdi. Ancak Markle'a yakın kaynaklar Düşes'in siyasette kariyer planlamadığını söyle de kimi kaynaklara göre Meghan Markle'ın ABD vatandaşlığından vazgeçmemesinin sebebinin gelecekte başkanlığa aday olma isteğinden kaynaklanıyor.