İngiltere Kraliyet uzmanı ve biyografi yazarı Penny Junor, Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Kraliyet'ten ayrılırken, adeta köprüleri yaktığını bu nedenle de bir daha asla Kraliyet'e geri dönemeyeceğini söyledi.

Junor'a göre, İngiltere Kraliyet Ailesi siyasi hırsları olan birilerine göre bir yer değil. Kurallara uymayanlar ve buradan ayrılanlar bir daha geri dönemeyecek.

Çiftin Kraliyet'le isteseler bile geri dönemeyecekleri kadar köprüleri yaktığının altını çizen Junor, Prens ve eşinin de hayatlarının sonuna kadar bir daha İngiliz Kraliyet'ine girmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

ABD'nin Santa Barbara kentinde 14 milyon dolarlık bir malikanede yaşayan 36 yaşındaki Dük ve 39 yaşındaki Sussex Düşesi, oğulları Archie ile birlikte geçtiğimiz aylarda kraliyet ailesideki görevlerinden ayrılmıştı.

Suits dizisinin eski yıldızı Meghan Markle, 3 Kasım'da yapılacak seçimler için Amerikalıları mutlaka oy vermeye davet etmişti. Dünyayı değiştirme arzusu taşıyan Markle'ın İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra çok daha özgür bir şekilde hareket ettiği dikkat çekiyordu. Ancak çift, Kraliyet Ailesine mensupken siyasi konularda yorum yapmaları yasak olduğu için bu son hareketleriyle köprüleri yakmış gibi görünüyorlar.



İngiltere'de asırlardır hüküm süren İngiliz Kraliyet Ailesi hayır işleri için benzersiz bir platform sağlıyor ve tüm aile de özellikle muhtaç durumdaki insanların hayatlarını değiştirmek ve iyileştirmek için düzenlenen birçok etkinliğe katılıyor. Fakat ailenin siyasi konularda yorum belirtmemesi gerekiyor.



Prens Harry'nin de siyasi bir hedefi olmadığını ve bunun yerine muhtaç insanlara yardım etmeye çalıştığını belirten Penny, eşi Meghan Markle'ın siyasete katılma tutkusunun daha fazla olduğunun da altını çizdi. Ancak Markle'a yakın kaynaklar Düşes'in siyasette kariyer planlamadığını söyle de kimi kaynaklara göre Meghan Markle'ın ABD vatandaşlığından vazgeçmemesinin sebebinin gelecekte başkanlığa aday olma isteğinden kaynaklanıyor.