Kraliyet ailesinin asi gelini Meghan Markle, ABD seçimlerinde oy kullanan ilk İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu oldu. Ama küçük bir sorun var, aslında oy vermesi yasak.

Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin bir Amerikan seçiminde oy kullanan ilk üyesi olarak bir kez daha tarihe geçti. Amerikan vatandaşı olan Sessex Düşesi Meghan, Prens Harry ile evlenerek hem kraliyet ailesine girmiş hem de İngiliz vatandaşlığı almıştı. Kraliyet kuralları gereği aile üyelerinin politikayla ilgili konularda yorum yapması ve oy vermesi yasak olmasına rağmen Meghan ve Harry daha önce de hayranlarını oy vermek için teşvik ettikleri videolar yayınlanmıştı. Prens Harry her ne kadar oy kullanamasa da bu videolarda yer alması bile kurallar gereğince doğru değil ve attıkları bu adımla kraliyete dönüş yolunu tamamen kapadıkları konuşulmuştu. Oğulları Archie ise çift vatandaşlık hakkı olacağı için gelecekte her iki ülkede de oy kullanabilecek.

Meghan Markle gerçekten tarihte ABD’de oy veren ilk kraliyet üyesi mi diye düşünebilirsiniz. Çünkü Prens Edward’ın uğruna tahttan vazgeçtiği ABD vatandaşı Wallis Simpson’ın oy verip vermediği hiçbir zaman bilinmedi. Muhtemelen Simpson, kurallar doğrultusunda bir yaşam tercih etmişti.