Yeni yılda kimileri hayallerine umutla bakıyor, kimileri de bolca yeni karar alıyor. Biz de ünlülere iki soru sorduk. Yeni yıl dileklerini keşfettik ve yeni yılda ilk ne yapacaklarını öğrendik.









Buse Terim



Yeni yıldan dileğim huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarı dolu bir yıl geçirmek. Yeni yıldayapacağım ilk şey kendime zaman ayırmak olacak. Bu sene iş anlamında çok yoğun geçti. Önümüzdeki seneyi biraz daha kendime ayırmak istiyorum.









Batuhan Ekşi



Yeni yıldan dileğim, bana adı gibi tüm yenilikleri getirmesi. Tüm eksiklerimin ve hatalarımın geride kaldığı, kendime çok şey katacağım, başarılarımla ailemin göğsünü kabartacağım bir yıl olsun istiyorum. Yeni yılda uzun zamandır izlemek istediğim tüm filmlerin listesini yapıp DVD’lerini alacağım. Uzun süredir gitmek istediğim tüm oyunların, okuyamadığım tüm kitapların da listesini çıkaracağım.





Pamir Pekin

Yeni yılda yapacağım ilk şey, yeni bir yelkenli alıp onu kendime göre dekore edip, sonra da onunla yazın güzel bir tatile çıkmak. Yeni yılda dileğim ise savaşsız, kan dökülmeyen, güler yüzlü insanların yaşadığı bir Türkiye.









Berk Oktay



Yeni yılda yapacağım ilk şey gecenin mahmurluğunu üzerimden atmak için önce duşa girmek sonra da kahve içmek olacak. Herkese hayallerini gerçekleştireceği mutlu, huzurlu, barış dolu bir yıl dilerim.





Bennu Yıldırımlar



Gelecek kaygısı duymadığımız, huzur dolu, mutlu ve sağlıklı bir gelecek diliyorum. Yeni yılda yapacağım ilk şey ailemle zaman geçirmek olacak. Hep beraber evde kutlayacağız.





Kaan Yılmaz

Yeni yılın daha güzel bir yıl olmasını dilerim. Yeni yılda ilk yapacağım şey ise, vermiş olduğum uzun arayı bitirip tekrar yazmaya, çizmeye başlamak olacak.





Sercan Badur

Her sene 1 Ocak günü hepimiz yeni umutlar ve dileklerle yıla başlıyoruz. Tabii ki2016’da da kendim için her şeyin en güzelini yaşamak istiyorum. Ama şahsi dileklerim dışında, tüm kadın cinayetlerinin ve hem ülkemdeki hem de dünyadaki terörün sona ermesini istiyorum. Yapacağım ilk şey de; kendime bir kış tatili organize edip Alpler’e kayağa gitmek olacak sanırım.