Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Pınar Deniz bu kez Kırmızı Oda dizisinin Nazlı'sı olarak izleyici ile buluştu. Peki, Pınar Deniz kimdir? İşte Pınar Deniz'in kısa bir biyografisi

PINAR DENİZ KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinin Nazlı'sı Pınar Deniz 1994 Adana doğumlu. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim aldı. Pınar Deniz, 2017 yılında verdiği bir röportajda, "Mardinliyim. Aslen Arap kökenliyiz. Dört kardeşim var. Sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Babam hep çalıştı, ben küçükken simit satıyordu. Ardından kebapçıda işe başladı. Ben iki yaşımdayken İstanbul’a gelmişiz. Tarabya’da sokak kültürüyle büyüdüm ve hiç narin bir çocuk olmadım. Sonradan babamlar Tarabya’da bir gazino açtı; Cengiz Kurtoğlu, Alişan gibi isimler çıkardı...Hayalim psikolog olmaktı. Sonra bir film izledim ve hayatım değişti. Dünyayı kurtarmam lazım dürtüsüne kapıldım" diyor. Pınar Deniz'in oyunculuğa başlamasına neden olan filmi şöyle anlatıyor: Kanlı elmas: Çocukları kurtarmalıyım diye düşündüm. Bunun için de ya ünlü olmam ya da çok param olması gerekiyordu.

NASIL OYUNCU OLDU?

Yengesinin bir gün kendisini ajansa yazdırdığını belirten Pınar Deniz, "O sırada Gani Müjde fotoğraflarımı gördü ve deneme çekimine çağırdı. Önce ‘Sil Baştan’ isimli dizi, ardından ‘Beyaz Yalan’ ve ‘Günebakan’ geldi. Başka bir iş yapamayacağımı anladım. Bu sırada İstanbul Üniversitesi’nde reklam okumaya başladım" diyor.

SETTE MÜZİK DİNLERİM

Pınar Deniz, bir instagram canlı yayınında "Bir karakteri canlandırmadan önce ne yaparsın?" sorusuna şu yanıtı vermişti:Benim de ritüellerim var. Sette müzik dinlerim role hazırlanırken. O karakterin müzikleri olur ve bir çalma listesi belirlerim, onları dinlerim. Özellikle dramatik sahnelerde onları dinlerim. Sette köşeye çekilip, o karakterin ruh haline girmeye çalışırım"

PINAR DENİZ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADIĞI?

Peki, Pınar Deniz hangi dizi ve filmlerde boy gösterdi? Deniz'in oyunculuk öyküsü şöyle:

PROJELER

Netflix

2020 Love 101 - Netflix



BluTv

2020 İnsanlar İkiye Ayrılır

DİZİ

2020 Kırmızı Oda

2018 Bir Deli Rüzgar

2018 Vatanım Sensin

2017 Vatanım Sensin

2016 Vatanım Sensin

2015 Günebakan

2015 Beyaz Yalan

2014 Sil Baştan

SİNEMA

2017 Kardeşim Benim 2