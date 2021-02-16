Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde oynadı?
Vatanım Sensin dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Pınar Deniz, bu kez Kırmızı Oda ile izleyici ile buluşuyor. Pınar Deniz'in hayatı da dizi severler tarafından merak ediliyor. Peki, Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde oynadı? Pınar Deniz'in özgeçmişi
Oyuncu Pınar Deniz bu kez Kırmızı Oda dizisinin Nazlı'sı olarak izleyici ile buluştu. Peki, Pınar Deniz kimdir? İşte Pınar Deniz'in kısa bir biyografisi
PINAR DENİZ KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinin Nazlı'sı Pınar Deniz 1994 Adana doğumlu. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim aldı. Pınar Deniz, 2017 yılında verdiği bir röportajda, "Mardinliyim. Aslen Arap kökenliyiz. Dört kardeşim var. Sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Babam hep çalıştı, ben küçükken simit satıyordu. Ardından kebapçıda işe başladı. Ben iki yaşımdayken İstanbul’a gelmişiz. Tarabya’da sokak kültürüyle büyüdüm ve hiç narin bir çocuk olmadım. Sonradan babamlar Tarabya’da bir gazino açtı; Cengiz Kurtoğlu, Alişan gibi isimler çıkardı...Hayalim psikolog olmaktı. Sonra bir film izledim ve hayatım değişti. Dünyayı kurtarmam lazım dürtüsüne kapıldım" diyor. Pınar Deniz'in oyunculuğa başlamasına neden olan filmi şöyle anlatıyor: Kanlı elmas: Çocukları kurtarmalıyım diye düşündüm. Bunun için de ya ünlü olmam ya da çok param olması gerekiyordu.
NASIL OYUNCU OLDU?
Yengesinin bir gün kendisini ajansa yazdırdığını belirten Pınar Deniz, "O sırada Gani Müjde fotoğraflarımı gördü ve deneme çekimine çağırdı. Önce ‘Sil Baştan’ isimli dizi, ardından ‘Beyaz Yalan’ ve ‘Günebakan’ geldi. Başka bir iş yapamayacağımı anladım. Bu sırada İstanbul Üniversitesi’nde reklam okumaya başladım" diyor.
SETTE MÜZİK DİNLERİM
Pınar Deniz, bir instagram canlı yayınında "Bir karakteri canlandırmadan önce ne yaparsın?" sorusuna şu yanıtı vermişti:Benim de ritüellerim var. Sette müzik dinlerim role hazırlanırken. O karakterin müzikleri olur ve bir çalma listesi belirlerim, onları dinlerim. Özellikle dramatik sahnelerde onları dinlerim. Sette köşeye çekilip, o karakterin ruh haline girmeye çalışırım"
PINAR DENİZ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADIĞI?
Peki, Pınar Deniz hangi dizi ve filmlerde boy gösterdi? Deniz'in oyunculuk öyküsü şöyle:
PROJELER
Netflix
2020 Love 101 - Netflix
BluTv
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır
DİZİ
2020 Kırmızı Oda
2018 Bir Deli Rüzgar
2018 Vatanım Sensin
2017 Vatanım Sensin
2016 Vatanım Sensin
2015 Günebakan
2015 Beyaz Yalan
2014 Sil Baştan
SİNEMA
2017 Kardeşim Benim 2