İlker Kaleli

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Aşk, benim için üstün bin frekans gözümün kör olduğu nokta…

Röportaj: Ayşe Arman

Fotoğraf: Cem Talu

Prodüksiyon: Eda Şentürk

Saç-Makyaj: Selçuk Mılık



O yeni fenomenimiz! Hayatımıza bir girdi, fena girdi. İlker Kaleli, son derece yetenekli, farklı bir oyuncu. ‘Kayıp Şehir’deki İrfan’la televizyon izleyicisinin beynine kazındı, şimdi de onu ‘Kayıp’taki Falco olarak izlemeye devam ediyoruz. Bir başka ‘kötü adam’ın insan yanını gösteriyor bize. Bugün sizi onun dünyasına götürüyorum…



Almanya’da yetişmiş bir anne ve Vanlı bir baba. Nasıl bir formül?

Zor bir formül! Babam, geleneksel bir aile yapısından geliyor, annemse ultra modern. Evlere şenlik bir çifttiler…



Yolları nasıl kesişiyor?

Babamın babası, dört eşiyle birlikte İstanbul’a geliyor. Dedemin basbayağı dört karısı ve 14 çocuğu var. İstanbul’un taşı toprağı altın diye geliyorlar herhalde. Karaköy’de bir apartman dairesine yerleşiyorlar. Babam Recep, Karaköy Alt Geçidi’nde kalem pil, kaset ve plak satıyor. O dönemler Türkiye’de yabancı plak getiren tek adam…



Annen peki?

Avusturya Lisesi’nde okuyan bir liseli. Tüm hayatı Almanya’da geçmiş. Babası, Heidelberg Üniversitesi’ni bitirmiş bir bilim adamı. Okulun, 600 yıllık tarihinde, 100 üzerinden 100’le okulu birincilikle bitiren nadir akademisyenlerden biri. Almanya’da bir Alman’a aşık oluyor. Annem de, onların yarı Türk-yarı Alman çocuğu. Tayini çıkıyor dedemin, araştırma yapmak için bir süreliğine İstanbul’a geliyor. Kızını da, Avusturya Lisesi’ne kaydediyor.



Eeeeee?

Eeee’si annem, Almanya’da dinlediği müzikleri arıyor. Plak almak için gidebileceği tek yer de Karaköy Alt Geçidi. Babam, orada çalışan çok yakışıklı bir adam, eğitimi yok ama ağzı iyi laf yapıyor, cazip, çekici; annem tabii aşık oluyor.



Babamın eğitimi ne?

Ortaokul terk. Daha sonra, açıktan liseyi bitirdi.



Bilim adamı olan dede ne yapıyor bu ikili, birbirine aşık olunca…

E deliriyor tabii! Hiç kabullenemiyor bu durumu, Alman anneanne de öyle. Ama hiçbir şekilde engel olamıyorlar, bizimkiler evleniyor.

