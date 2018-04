“Kusursuz aşk yoktur”

‘Kaçak Gelinler’ dizisinin Can’ı, Fırat Altunmeşe genç kızların yeni gözdelerinden. Bu yeni enerjinin hayallerini, isteklerini, inandıklarını, inanmadıklarını ve hayatındaki yenilikleri keşfe çıktık.

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Erman İştahlı



Okulu bırakıp oyunculuk yapmaya başladınız. Doğru yerde olduğunuzu hissediyor musunuz?

Okulu bıraktığım için hiç pişman olmadım. Yaşanılan her şeyin bir nedeni olduğuna inanırım. Dönüp baktığımda tam zamanında okulu bıraktığımı görüyorum ve ‘iyi ki’ diyorum.



İlk set gününüzü hatırlıyor musunuz?

‘Vicdan’ın teaser çekimi için gitmiştim ilk kez sete. Gerginlik gerçekten had safhadaydı. Daha önce müzik için sahneye çıktığımda bastığım yerin esnediğini, beni rahatlattığını hissetmiştim. Sette de aynı şey oldu.



‘Kaçak Gelinler’ hayatınıza nasıl girdi?

‘Vicdan’ın ardından ağır bir iş yapmak istemedim açıkçası. ‘Kaçak Gelinler’ romantik komedi tadında olduğu için ilgimi çekti. Zaten komedi yönüm her zaman daha ağır basmıştır.



Nasıl bir set ortamınız var?

Müthiş çalışma arkadaşlarım var. Gece gündüz fark etmiyor... Eğlenebiliyoruz biz! Hatta bütün ekip olarak uyarıldık ekip çok makara yapıyor diye. Tatlı bir kolej ortamı var sette. Zaten dizinin kendi de eğlenceli ve romantik bir iş.



Oynadığınız Can karakteri size ne kadar yakın?

Tezat olduğumuz şeyler de var ortak noktalarımız da. Mesela korumacı bir karakter olması bana benziyor. Ben de sahipleniciyimdir, sevdiklerim için elimi taşın altına koyarım… Ayrıştığımız nokta ise platonik aşıkken bile, karşılığında hiçbir şey beklemeden her şeyi ama her şeyi yapıyor olması. Helal olsun ama bu bana göre çok ütopik.



Komedinin sizi etkileyen tarafı ne?

Çocukluğumdan beri daha rahat çıkarıyorum içimden komedi tarafımı. Kimsenin görmediği detayları görüp, bunlarla eğlenebiliyorum. İnsanları güldürmek ve gülmek hoşuma gidiyor.