‘Aynı ekrandaki gibi…’ Hayır efendim değil! Keremcem ekranda gördüğünüzden çok başka biri. Zira bu da onun rollerinde sergilediği başarılı performansın kanıtı. Sahneye gelince işte orada tam da kendisi gibi, olduğu gibi… ‘‘Yalnızlığı seviyorum. Ama eskisi kadar değil’’ diyen Keremcem’e dair bildiğiniz kodları unutun, onu sıfırdan tanımaya hazır olun.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Mehmet Turgut



ONU "ROMANTİK PRENS" ADIYLA KODLAYAN HERKESE MEYDAN OKUYORUM. Bu lakabın neden her yerde isminin baş��na yazıldığını şimdi daha iyi anlayamıyorum! Nereden çıkardınız Allah aşkınıza? Bence Keremcem ‘aşk adamı’ hem de en harbisinden, en cesurundan, en deli dolusundan. Yani öyle sıkıcı romantizm ve prenslik gibi konulardan daha gerçek tutkuları olan bir adam. Sizin dünyanıza girmeye çalışmaktan ziyade sizi kendi dünyasına sürüklüyor. Klişeleşmiş jestler ve ezber repliklerden çok uzakta bir yapısı var zira duygusal yanını sadece kalbine dokunan kadınların görebildiğine şüphe yok. O yüzden röportajı okumadan önce Keremcem’i mahkum edildiği prototipten çıkartın. Temposu düşmeyen, yılmayan, hayatta hep daha iyi şeylerin yaklaşmakta olduğuna inanan bir adam. Ona dair gözlemlediğim ilginç bir detay ise, ilk kez birinin dizisi, klibi, şarkısı, oyunu dışında onu gerçekten tanımamıza imkan verecek hayat, aşk ve hayaller hakkındaki sorularımızı beklentinin ötesinde cevaplamış olması. Samimi ve gerçek düşüncelerini ifade etme cesaretini gösteren, olduğu kişiyi saklamayan, algılarımızın ayarlarıyla oynayacak hayali bir kimlik kendisine biçmeden, fikri neyse zikri de o olan birinin varlığını görmek insanlık adına umut vadedici oldu. Keza gözlerinden akan umut ve iyilik de size iyi geliyor. Hayatımıza gireli neredeyse 15 yıl olmuş ama sanki onun için zaman durmuş ya da o kontrolü ele geçirmiş tam emin olamadım. 40 yaşına girmesine birkaç ay kalsa da kendisi hala 20’lerinde seyretmeyi sürdürüyor. Ve bu asla bir iltifat değil. Sadece kulağa hitap etmenin yetmediği görsel anlamda da dikkat çekici olmayı gerektiren müzik endüstrisi adına da şanslı yaratılanlardan. Üstelik sadece sesiyle değil oyunculuğu ile de hayatımıza dokunanlardan. Öyle ki, sahip olduğu bu yetenekler silsilesi onu ayrıcalıklı bir kulvara taşıyor. Gün geçmiyor ki ekranlarda oyuncu olduğu iddia edilen yeni bir yüz karşımıza çıkmasın. İşte tam da bu yüzden, tanıdık bildik isimleri yeni karakterlerine bürünmüş vaziyette izlemenin keyfi bir başka oluyor. Kısa bir süre önce başlayan dizisi İki Yalancı ile sahalara hızlı bir dönüş yapan Keremcem, yazın kapanış seremonisinin yaydığı acıyı hafifletmeye yetiyor da artıyor bile. Meğerse Keremcem’i hiç tanımıyormuşum diye röportajı kapatırken sizleri de Rumeli Feneri limanında, denizle havanın tek renk olduğu günde gerçekleştirdiğimiz çekimden karelerle baş başa bırakıyoruz.



