İyi yönetmenlerle beraber iyi sinema filmlerinde oynamak en büyük hayali. Yeni şeylerin peşinde koşmanın heyecanı alabildiğine sarmış onu. Meriç Aral, tıpkı adı gibi dolu dizgin akıyor, tutkuyla. Tek arzusu oynayabildiği kadar oynamak. Güzel oyuncuyu yakından tanımanın tam zamanı!

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Serhat Hayri

Pozitif, neşeli, hani güldü mü gülüşü gözlerine ulaşan kadınlardan. “Samimiyetsizlikten, kötü niyetten elimden geldiğince kaçan ve sevdiklerimi korumaya çalışan biriyim” diyerek tanımlıyor kendini zaten. Huzurlu kalmaya çalıştığını, sevgi dolu her şeyi sevdiğini, sevdikleriyle mutlu olmayı kimseye değişmediğini söyleyecek kadar mütevazı ve samimi ama söz konusu oyunculuksa kendisiyle yarışacak kadar da azimli. Avukat bir anne-babanın kızı olarak üniversitede hukuk eğitim alıyor almasına ama stajını bitir bitirmez hatta henüz mesleğe başlamadan ani bir dönüşle oyunculuğa adım atıyor... Meriç Aral, hızla yükselen yıldızının peşinden giden başarılı ve çok hevesli bir kadın olarak duruyor karşımızda. ‘Medcezir’in ardından Çağan Irmak’ın yönettiği ‘Unutursam Fısılda’da rol alarak dikkatleri üzerine çeken Meriç Aral, ‘Yüksek Sosyete’den sonra daha pek çok yapımda karşımıza çıkacağının sinyallerini veriyor.



Güne başlamanın en güzel yolu ne sizin için?

Sevgilimi öpmek, kahve içmek ve güneşi selamlamak yani surya namaskara. Sanskritçe’de surya güneş, namaskara ise selamlama anlamına geliyor. Sabah koşusuna çıkmayı da çok severim.

Cilt bakımıyla ilgili öğrendiğiniz ilk kural neydi?

Cildimi düzenli olarak temizlemem gerektiği. Nemlendirmek ve nemli kalması için de bol su içmenin önemi.

Cilt bakım rutinleriniz neler?

Sabah-akşam mutlaka yüzümü temizler, günlük cilt bakımımı yapar ve nemlendiririm.

Hangi markaların ürünlerini tercih ediyorsunuz?

Genelde dermokozmetik ve doğal içerikli ürünleri tercih ediyorum. Farklı markaların ürünlerini denemeyi de seviyorum ancak Darphin, Kiehl’s ve Bobbi Brown vazgeçilmezlerim arasında.

Saç bakımı için neler yapıyorsunuz, örneğin saçlarınızın kırıklarını sık sık temizletir misiniz ya da düzenli olarak saç maskesi kullanır mısınız?

Saç bakımım için çok özel şeyler yapmıyorum fakat olabildiğince doğal içerikli şampuan ve bakım ürünleri kullanmaya çalışıyorum ve boya gibi saçın yapısını bozabilecek maddelerden uzak duruyorum. Saçımda doğallıktan yanayım. Aktardan aldığım yağlarla maskeler yapmayı da severim. Kırıklarımı sık sık temizletirim, zaten kahkül kullandığım ve hemen uzadığı için hazır kahkülleri kısaltırken kırıkları da temizletiyorum.