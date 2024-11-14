8 ünlü şef aynı restoranda aynı anda imza yemeklerini sunacak

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da IST TOO’da 17 Kasım tarihinde Shang Brunch etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte canlı istasyonlarda kendi alanında en önde gelen 8 ünlü şef imza lezzetlerini ziyaretçiler için hazırlayacaklar.

The Red Balloon’dan genç Michelin ödüllü Executive Şefi Ulaş Durmaz, Telezzüz’den Executive Şef Bahtiyar Büyükduman, Papermoon Executive Şefi Giuseppe Pressani, Beta Home Sapanca’nın Executive Şefi Doğan Anapa, Momo Bebeköy’ün Executive Şefi Uğur Çakıroğlu ve Napoli Antica’dan 3 Black-Tie Awards sahibi Ünlü İtalyan Peynir Ustası Cosimo Rotolo, bu lüks gastronomi yolculuğunda yer alacak.

Ayrıca Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un Executive Şefi Giovanni Terracciano ve ödüllü restoranı Shang Palace’ın Şefi Cheng Lu önderliğinde, Japon mutfağından Çin’e, Türk mutfağından İtalya’ya uzanan imza lezzetler de bu etkinlikte tadılabilecek.

Canlı İstasyonlarda Şefler’in Özel Menülerinde Neler Var?

Telezzüz’ün şefinin istasyonunda; zeytinyağında pişmiş rezene, kızıl şifa, vegan cheddar ve yaban mersini sosuyla zenginleştirilen patates terin, taze trüf ve frenk soğanı ile tamamlanıyor. Mantar ceviche ise deniz yosununda pişirilmiş kestane mantarı, Ajo Blanco sosunun yumuşak dokusuyla birleşiyor ve ferahlatıcı kişniş sorbesiyle lezzet katmanlarını zenginleştirerek kusursuz bir denge sunuyor.

Beta Home Sapanca’nın Doğan Şefi, canlı istasyonunda özel tadım menüsünden enfes lezzetler sunacak: Kestane mantarı kreması, patates terin, frenk soğanı ve isli etle sote edilmiş yabani mantarlar; portakal ve viskili kereviz kreması eşliğinde jülyen yeşil elma, çim çim karides, nori ve yufka çıtırı; isli Çerkes peyniri mus (Arc of Taste ürünü), greyfurt, pancar, kavrulmuş fındık ve roka. Tatlı olarak ise "Ormanda Bir Yürüyüş" adlı çikolata mus, çıtır choux craquelin, ev yapımı vanilyalı dondurma, çikolatalı karabuğday çıtırı, toz fıstık, çilek ve nane ile sunulacak.

The Red Balloon’dan Ulaş Şef’in menüsünde narenciyeli ahtapot, pırasa dizme, orkinos çiğköfte ve sütlaç gibi özel tatlar yer alıyor.

Napoli Antica’nın ünlü peynir ustası Cosimo ise İtalya’nın seçkin peynirlerinden Nodini, Burrata, Treccia di Bufala ve Big Ricotta’yı misafirlerin gözleri önünde sunacak.

Papermoon’dan Şef Giuseppe’nin menüsünde; domates soslu, fesleğenli ve stracciatella peynirli patates gnocchi, mozzarella ve avokado ile hazırlanan somon füme rulo, domates ve peynirli patlıcan parmiggiana ve pasta kreması ile pul biberli çikolatalı profiterol gibi enfes tatlar yer alacak.

Momo Bebeköy’den Uğur Şef'in menüsünde; kereviz sapı, Manchego peyniri, hurma ve nane ile hazırlanan lezzetler, yuzu ve pırasa kıtırları eşliğinde traşlanmış enginar ve parmesan, özel Octo soslu beef tataki, fırınlanmış pancar salatası ve acılı karides gibi farklı tatlar yer alacak.

Shang Palace istasyonunda; fırında kızartılmış bütün Pekin ördeği, ballı sosla marine edilmiş barbekü tavuk, dana kemik suyunda Çin eriştesi, mısırlı tavuklu dumpling ve maş fasulyesi erişte ile sebze salatası gibi eşsiz lezzetler yerini alacak.