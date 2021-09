Çörek otu yağı faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Çörek otu yağı hakkında 4 soru 4 cevap

A, B1, B2, B6, C ve H vitaminleri bakımından zengin olan çörek otu; birçok hastalığa çözüm olabilen şifalı bitkilerden biri. Yağı, ağrılı durumlarda ovarak masaj yapmaya, içilmeye veya sağlıklı bir cilt için yüze, ellere ya da vücuda sürülebilen çörek otu, şifalı bitki yağlarından biridir. Yağ içerisinde bulanıklık veren maddeler bulundurmamalı, berrak ve temiz bir görünüme sahip olmalı, rengi altın sarısı, tadı hoş ve lezzetli, peroksit sayısı ise 1 kilo yağda en fazla 10 miliekivalent oksijen olmalı. Bu makalede çörek otu yağı nedir, çörek otu yağı faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır gibi çok merak edilen sorulara yanıt veriyoruz. Hazırsanız başlayalım... (Önemli not: Her bünye farklıdır. Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın)

Çörek Otu Yağı Nedir?

Öncelikle çörek otu nedir? Çörek otu, çiçekli bir bitkidir. Siyah tohum, siyah kimyon veya bereket tanesi olarak da bilinmektedir.

Çörek otu yağı, bu bitkinin tohumlarından elde edilen yağdır.

Çörek otu yağının etken maddesi "timokinon" dur.

Çörek otu, Uzakdoğu ve bazı Asya ülkelerinde soğuk algınlığı, baş ağrısı, astım, gaz giderici, idrar söktürücü, sarılık, çeşitli romatizma ve iltihap hastalıkları gibi pek çok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.



Çörek Otu Yağı Faydaları Nelerdir?

Gelelim en merak edilen soruya: Çörek otu yağı faydaları nelerdir... Bu soruyu diyetisyen Hanse Nur Büyükdağ şöyle yanıtlıyor:

İltihaplanmayı azaltır.

Tip 2 diyabet riskini azaltır.

Yara iyileşmelerinde yardımcıdır.

Kan basıncını düşürür.

Kötü kolesterolü düşürür.

Kan şekerini dengeler.

Alerjiyi önler.

Kanser oluşumunu önler.

4 Soruda Çörek Otu Yağı Hakkında Merak Edilenler

Çörek Otu Yağını Kimler Kullanmalı?

Sağlıklı olan herkes kullanabilir. Çörek otu yağının zayıflatma etkisi yoktur. O yüzden her sağlıklı birey çörek otu yağını rahatça kullanabilir.

Çörek Otu Yağının Zararları Var Mı?

Çörek otu yağının zararları yoktur. Güvenli miktarda kullanıldıkça toksik ve zararlı bir etkisi yoktur. Ancak alerjik reaksiyonlar verebilir b u aşamada doktora danışmanız tavsiye edilir.

Çörek Otu Yağı Nasıl Tüketilmeli?

Çörek otu yağını günde bir çay kaşığı kadar besinlerin yanında kullanılması gerekiyor. Yemeğinize katarak ya da içtiğiniz suya katarak tüketebilirsiniz.

Çörek Otu Yağının Cilt Dokusuna Faydaları Var Mı? Varsa Neler?

Çörek otu yağı, yağ olarak cilde uygulandığında bronşit ya da burun tıkanıklığına iyi gelir.

Cildin nem dengesini sağlar.

Çörek otu yağı ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Çörek otu yağı faydaları kadar merak edilen bir diğer soru da çörek otu yağının nasıl kullanıldığı sorusu.... Bu konuda öncelikle doktorunuza danışmakta fayda var. Elele arşivinde (2018) bu soru şöyle yanıtlanmıştı: