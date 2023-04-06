Daha iyi bir smoothie için şaşırtıcı derecede basit 2 sır

Google'da smoothie ile ilgili birçok ipucu ve püf noktası bulacaksınız. Ön dondurma yöntemi var: Önceden porsiyonlanmış bir grup şeyi bir torbada dondurun, çıkarın, sıvı ekleyin ve blenderinizin bıçağının hepsini mükemmel biçimde parçalaması için dua edin.

Ve bir de dondurma sonrası yöntemi var: Önce karıştırın, ardından smoothie'nizi plastik bir torbaya veya dondurucuya girebilecek başka bir kaba aktarın ve dondurun. Bu yöntemin bir handikapı var: Karışımın çözülmesi için bir gün önceden dondurucudan buzdolabına koymanız lazım.

Ancak daha iyi, daha kolay bir smoothie hazırlama yöntemi var.

1. Sır: Mason Kavanozlar

Muhtemelen dolabınızda birkaç mason kavanoz vardır. Bir dahaki sefere büyük miktarda smoothie hazırladığınızda, bunları mason kavanozlara koyun ve buzdolabına koyun. Mason kavanozlar bugünlerde bardak ve vazo olarak çokça oynansa da asıl işlevi hava geçirmez bir conta oluşturarak yiyecekleri taze tutmaktır. Bu kaplardan birinde, smoothie'niz buzdolabında üç gün boyunca taze ve lezzetli kalacaktır. İçmek istediğinizde, kabı sallayın veya karıştırın ve hazırsınız. Tekrar tekrar blender kullanma zahmeti yok!

2. Sır: Kıvam vericiler

Smoothie'yi de smoothie yapan pürüzsüz ve kremsi dokusu olduğuna göre, kıvam verici ürünler işinize çokça yarayacaktır. Bunlardan en çok kullanılanı: Muz ve yoğurt.

Dondurulmuş şeftaliler genellikle göz ardı edilir, ancak onlar da tatlı bir doku oluşturur. Hindistan cevizi sütü tropikal hisler katacaktır ve yoğurda mükemmel bir süt ürünü olmayan alternatiftir. Normal inek sütü kullanıyorsanız, karışımın kesilmesine neden olabilecek çok asitli herhangi bir şeyle (yani ananas veya portakal suyu) birleştirmekten kaçının.