Beyaz kinoa salatası tarifi...

Malzemeler

• 1 su bardağı beyaz kinoa

• 1 olgun avokado

• 10 adet kıvırcık salata yaprağı

• 5 çorba kaşığı limon suyu

• 3 çorba kaşığı zeytinyağı

• Tuz-karabiber

Hazırlanışı

Kinoayı bir tencereye koyun, 2.5 su bardağı suda orta ateşte kapağı açık şekilde haşlayın. Süzüp tencereye geri alın. Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu çırpıp kinoanın üzerine dökerek karıştırın. Tuzu ve karabiberi ekleyerek kapağını kapatın. Servisten önce avokadoyu küp küp doğrayın, kıvırcık salatayı incecik kıyın, kinoayla karıştırıp servis yapın.

Avokado vücut dokularının ve cildin yenilenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemine olan katkısıyla biliniyor.