Fırında tatlı patates tarifi

Malzemeler:

3 adet tatlı patates

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tutam tuz ve karabiber

Biberiye



Hazırlanışı:

Tatlı patatesleri uzunlamasına kesin. İçine zeytinyağı, zerdeçal, tuz ve karabiber ekleyerek harmanlayın. 170 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Dilerseniz patatesleri bir tavada az miktarda yağ ile önlü arkalı çevirerek de pişirebilirsiniz. Son olarak servis ederken hoş bir aroma vermesi için biberiye ekleyebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.