Izgara avokado salatası: Hem pratik hem lezzetli

Malzemeler

4 avokado

1 limon

1 kırmızı soğan

Atom salata

1 dolmalık sarı biber

10 kiraz domates

Dijon hardalı

Nar ekşisi

Frenk maydanozu

Zeytinyağı

Tuz

Tane beyaz biber



Hazırlanışı

Olgun avokadoların kabuğunu soyup uzunlamasına yarım santim kalınlığında dilimleyin. Yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıp dilimlenmiş avokadonun üzerine gezdirerek dökün. Sıcak ızgarada 2 dakika pişirin. Kırmızı soğanı temizleyip piyazlık doğrayın. Atom salata yapraklarını iri parçalar şeklinde kesin. Sarı biberleri uzunlamasına ince parçalar şeklinde doğrayın. Domatesleri ortadan ikiye kesin. Dijon hardalı ve nar ekşisini karıştırın. Avokado dilimlerini diğer sebzeler ve sosla birlikte harmanlayın. Frenk maydanozu ile süsleyebilirsiniz.