Izgara avokado salatası: Hem pratik hem lezzetli
Hem pratik hem de çok lezzetli bir salata tarifine ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım...
Malzemeler
4 avokado
1 limon
1 kırmızı soğan
Atom salata
1 dolmalık sarı biber
10 kiraz domates
Dijon hardalı
Nar ekşisi
Frenk maydanozu
Zeytinyağı
Tuz
Tane beyaz biber
Hazırlanışı
Olgun avokadoların kabuğunu soyup uzunlamasına yarım santim kalınlığında dilimleyin. Yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıp dilimlenmiş avokadonun üzerine gezdirerek dökün. Sıcak ızgarada 2 dakika pişirin. Kırmızı soğanı temizleyip piyazlık doğrayın. Atom salata yapraklarını iri parçalar şeklinde kesin. Sarı biberleri uzunlamasına ince parçalar şeklinde doğrayın. Domatesleri ortadan ikiye kesin. Dijon hardalı ve nar ekşisini karıştırın. Avokado dilimlerini diğer sebzeler ve sosla birlikte harmanlayın. Frenk maydanozu ile süsleyebilirsiniz.