Şef Hüseyin Kılıç'dan son derece sağlıklı bir lezzet

Malzemeler

1 kabak

1 avokado

1 yemek kaşığı doğranmış fesleğen

1 yemek kaşığı doğranmış Frenk soğanı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı agave şurubu

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber



Hazırlanışı

Avakado ve kabakları küp şeklinde doğrayın. Avokado harici tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Daha sonra avokadoları da ekleyip elle çok fazla ezmeden karıştırıp tabağa alın. Dilerseniz üzerine dekoratif fesleğen ve Frenk soğan yaprakları ekleyebilirsiniz.