Yulaflı muzlu kurabiye tarifi

Malzemeler:

2 adet orta boy olgunlaşmış muz

4 adet hurma

15 adet dövülmüş çiğ badem

50 g yulaf

2 yemek kaşığı kakao veya keçiboynuzu unu

1 tatlı kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Yulaf ve dövülmüş bademleri bir tavada kavurun, üzerine tarçın ekleyin. Başka bir tarafta sıcak suda bekletilip kabukları soyulmuş hurmalar ve muzlar blender’dan geçirin. Karışıma kavrulan yulaf, badem ve tarçın ile kakaoyu ekleyin. Hazırlanan karışım 15 parçaya bölüp, isteğinize göre şekillendirin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde 180 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.