Değişik Salçalı Makarna Tarifleri

Makarna sevmeyen yoktur. Özellikle öğrenci ve bekarların vazgeçilmez yemeği makarna. Hele ki salçalı olursa tadından yenmez! Salçalı makarna tariflerinize dahil edebileceğiniz iki tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz klasik salçalı makarna tarifini unutun! Salçanın lezzetlendirdiği iki değişik tarifimiz var. İşte alavara makarna ve sosisli salçalı makarna tarifi…

Alavara Makarna

Salçalı makarna tariflerinize ekleyebileceğiniz alavara makarna, İzmir mutfağının meşhur bir lezzeti. Görüntüsü kumpiri andıran alavara makarna kalbinizde taht kuracak. Hazırlanışı oldukça kolay olan alavara makarna için işte gerekli malzemeler…



Alavara Makarna Malzemeleri

1 paket spagetti makarna

4 kaşık salça

1 kutu konserve mısır

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber ve kuru nane



Alavara Makarnanın Hazırlanışı

Makarnayı 10-15 dakika arasında haşlayın. Bu sırada tavada mantı sosu hazırlar gibi tereyağını eritip salçayla harmanlayın. Salça sosunun üzerine karabiber ve naneyi ekleyin. Makarna diriyken süzün ve sudan geçirmeyin. Süzdüğünüz makarnayı birbirine yapışıp hamurlaşmaması için zeytinyağıyla kısık ateşte 1-2 dakika karıştırın. Makarnayı servis ederken üzerine hazırladığınız salça sosunu, mısırı ve kaşar peynirini ekleyin. İşte lezzetli salçalı makarna tariflerinden biri, alavara makarnanız hazır. Afiyet olsun.

Salçalı Makarna

Sosisli salçalı makarna diğer bir tarifimiz. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz sosisli salçalı makarna, özellikle çocuklarınızın favorisi olacak. İşte ihtiyacınız olan malzemeler…





Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz sosisli salçalı makarna, özellikle çocuklarınızın favorisi olacak.

Sosisli Salçalı Makarna Malzemeleri

1 paket kelebek makarna

1 paket uzun sosis

4 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı



Sosisli Salçalı Makarnanın Hazırlanışı

Makarnayı haşlamak için geniş bir tencereye alın. Haşlanırken yapışmaması için makarnaya tuz ve zeytinyağı ekleyin. Makarna haşlanırken bir tavada sosislerinizi haşlayın. Başka bir tavada tereyağı ve zeytinyağını eritin. Ardından salçayı ekleyin. Haşlanmış sosisleri yuvarlak dilimler halinde kesip salça sosunun içine koyup karıştırın. Sosisler iyice pişene kadar karıştırın. Haşladığınız makarnayı süzün. Makarna süzülürken tavadaki salçalı sosisi geniş tencereye aktarın. Ardından makarnayı da ekleyip kısık ateşte biraz pişirin. Sosisli salçalı makarnanız hazır. Afiyet olsun.

Makarna Pişirmenin Püf Noktaları

Makarna pişirirken en çok dikkat edilmesi gereken nokta makarnanın hamurlaşmamasıdır. Bunun için makarnayı diriyken süzmenizi tavsiye ederiz. Bu yüzden makarna sosunu hazırlarken makarnayı kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Makarnayı sudan geçirmeyin. Besin değerlerini kaybeder. Eğer süzgeçte fazla beklerse bu defa da hamurlaşır. Bu nedenle makarnayı süzgece aldıktan sonra zaman kaybetmeden sosla harmanlayın ve fazla karıştırmayın. Sosunuzun makarnaya nüfus edecek kadar karışması yeterli olur. Son olarak sosla karıştırdığınız makarnayı fazla pişirmeyin. Kısık ateşte 1-2 dakika kadar harmanlamak yeterlidir. Makarnayı zaten sudan geçirmediğiniz için sıcaklığını muhafaza eder. Tencerenin kapağını açık bırakmayın ve hemen servis edin.



