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Malzemeler

2 adet orta boy kereviz

2 adet elma

Fındık

Ceviz

Tuzsuz badem

Sos için

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber



Hazırlanışı

Kerevizlerin kabuklarını soyun. Kararmaması için limonla ovduktan sonra rendeleyin. Elmanın birini kabuklarıyla (arzuya göre) diğerini kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin ve kerevizle karıştırın. Sos malzemesini çırpın. Kereviz ve elma rendesinin üzerine dökün. Diğer elmayı kabuklu olarak ince ince dilimleyin. Tuzsuz badem, fındık ve cevizi kısa bir süre kavurduktan sonra elma dilimleriyle birlikte salatanın üzerine ekleyin ve servis edin.

