Jambonlu ıspanak graten tarifi

Malzemeler

1 soğan

1 kırmızı kapya biberi

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 demet ıspanak

50 g dana jambon

Tuz

Karabiber

Üzeri için

200 ml krema

2 yemek kaşığı un

2 yumurta

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım su bardağı ince rendelenmiş eski kaşar peyniri



Hazırlanışı:

Piyazlık doğradığınız soğan ve jülyen doğradığınız biberi zeytinyağında soteleyin. Soğanlar pembeleşmeye başlayınca salça, iri doğradığınız ıspanak ve jülyen doğradığınız jambonları ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp 5-6 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. üzeri için ayrı bir kasede krema, un ve yumurtayı çırpın. Ispanakları ilave edip iyice karıştırın. Karışımı bir fırın kabına alıp düzgünce yayın. Üzerine rendelenmiş peynirleri serpip ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

