Mandalinalı salata

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6 kişilik -

Malzemeler

1 paket Akdeniz yeşilliği

2/3 çay bardağı kuru yaban mersini

2/3 çay bardağı kabuksuz badem

1 çay kaşığı zeytinyağı

2 mandalina

Sosu için

1 adet mandalina

1 çay kaşığı bal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı

Kabuksuz bademleri zeytinyağı ile tavaya alın ve sürekli karıştırarak kavurun. Soğumaya bırakın. Akdeniz yeşilliklerini yıkayıp iyice kurutun ve servis tabağına alın. Mandalinanın kabuklarını soyup üzerini iyice temizleyin ve salataya ekleyin. Badem ve yaban mersinlerini ekleyip harmanlayın. Sos için mandalinanın suyunu sıkın. Bal, zeytinyağı, tuz ekleyip iyice karıştırın. Salatanın üzerine sos gezdirip servis yapın.