Safranlı tavuk filetolar tarifi

Malzemeler:

2 tutam safran

2 yemek kaşığı sıcak su

1 kg tavuk fileto (Kemiksiz, derisi alınmış göğüs eti)

4 dal taze biberiye

2-3 diş sarımsak

Deniz tuzu

Taze çekilmiş karabiber

1 kahve fincanı sıvı yağ



Hazırlanışı:

Safranı havanda ezin. Üzerine kaynar suyu ilave edip 20 dakika boyunca dinlendirin. Tavuk filetolarını bir kaba aktarın. Üzerine havanda ezilmiş sarımsakları, ince kıyılmış taze biberiyeyi, deniz tuzunu, taze çekilmiş karabiberi ve hazırladığınız safranlı suyu ilave edin. Kabın üzerini örtüp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Geniş bir tavayı ocağın üzerine alın. Tava iyice ısınınca yağı dökün. Yağ da iyice ısınınca tavuk ?letoları ekleyin. Her tarafını iyice kızartın. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.