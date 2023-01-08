Evde ayva tatlısı en pratik ve lezzetli şekilde nasıl yapılır?
Lezzet’in mutfağında bu hafta Şef Başak Öngel ayva tatlısı yapmanın püf noktalarını paylaştı.
Ayva tatlısı nasıl yapılır diyorsanız işte püf noktaları... Yemek sitesi Lezzet.com.tr'in mutfak şefi Başak Öngel, evde ayva tatlısı yapmanın pratik yöntemlerini paylaşıyor. Tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapılışını anlatan video aşağıda:
Malzemeler
- 1 su bardağı su
- 6 yemek kaşığı şeker
- 2 adet çubuk tarçın
- 3-4 adet karanfil
- 3 adet ayva
Süslemek için;
- Toz Antep Fıstığı Kaymak