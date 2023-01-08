Evde ayva tatlısı en pratik ve lezzetli şekilde nasıl yapılır?

Ayva tatlısı nasıl yapılır diyorsanız işte püf noktaları... Yemek sitesi Lezzet.com.tr'in mutfak şefi Başak Öngel, evde ayva tatlısı yapmanın pratik yöntemlerini paylaşıyor. Tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapılışını anlatan video aşağıda:

Malzemeler