Bulgurlu ve kıymalı poğaça tarifi nasıl yapılır?

Poğaçayı kim sevmez! Peki bulgurlu ve kıymalı poğaçayı denediniz mi? Kahvaltı ve beş çayına eşlik edecek şahane bir tarifimiz var!

Bulgurlu ve kıymalı poğaça tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı yaş maya
  • 1 su bardağı Ayçiçek yağı
  • 10 g tereyağı
  • 1 yumurta
  • 1 tutam tuz
  • 2.5-3 su bardağı un

    Harç için

  • 300 g kıyma
  • 1 soğan
  • Yarım su bardağı ince bulgur
  • Yarım su bardağı ceviz içi
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber
  • Üzeri için
  • Haşhaş tohumu
  • 1 yumurtanın sarısı

    Hazırlanışı:
  • Derin bir kapta yoğurt ile mayayı karıştırın. Tuz, yumurta akı ve yağları ilave edip iyice karıştırın.
  • Unu ekleyip kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. üzerini örtüp kabarıncaya kadar mayalandırın.
  • Kıymayı yemeklik doğradığınız soğanla birlikte kavurun. Bulguru bir kaseye alın. 1 su bardağı sıcak su ekleyip üzerini kapatarak 15 dakika bekletin.
  • Bulgura, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyin.
  • 2-3 dakika hepsini karıştırırak kavurup ocaktan alın ve iri kıyılmış ceviz içini ekleyin.
  • Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı avuç içinde açın.
  • Hazırladığınız bulgurlu kıymalı harçtan paylaştırıp kapatın. Yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
  • Üzerine yumurtanın sarısını sürüp, haşhaş tohumu serpin.
  • Üzerlerine bıçağın tersi ile çizgiler yapın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Ilık servis yapın.

    * Lezzet dergisinden alınmıştır.