Bulgurlu ve kıymalı poğaça tarifi nasıl yapılır?
Poğaçayı kim sevmez! Peki bulgurlu ve kıymalı poğaçayı denediniz mi? Kahvaltı ve beş çayına eşlik edecek şahane bir tarifimiz var!
Malzemeler
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı yaş maya
- 1 su bardağı Ayçiçek yağı
- 10 g tereyağı
- 1 yumurta
- 1 tutam tuz
- 2.5-3 su bardağı un
Harç için
- 300 g kıyma
- 1 soğan
- Yarım su bardağı ince bulgur
- Yarım su bardağı ceviz içi
- Yarım demet maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Üzeri için
- Haşhaş tohumu
- 1 yumurtanın sarısı
Hazırlanışı:
- Derin bir kapta yoğurt ile mayayı karıştırın. Tuz, yumurta akı ve yağları ilave edip iyice karıştırın.
- Unu ekleyip kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. üzerini örtüp kabarıncaya kadar mayalandırın.
- Kıymayı yemeklik doğradığınız soğanla birlikte kavurun. Bulguru bir kaseye alın. 1 su bardağı sıcak su ekleyip üzerini kapatarak 15 dakika bekletin.
- Bulgura, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyin.
- 2-3 dakika hepsini karıştırırak kavurup ocaktan alın ve iri kıyılmış ceviz içini ekleyin.
- Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı avuç içinde açın.
- Hazırladığınız bulgurlu kıymalı harçtan paylaştırıp kapatın. Yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
- Üzerine yumurtanın sarısını sürüp, haşhaş tohumu serpin.
- Üzerlerine bıçağın tersi ile çizgiler yapın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Ilık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.