Hazır yufka ile ıspanaklı börek
8 kişilik
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Malzemeler
1 kg ıspanağın yaprağı
3 çorba kaşığı sıvıyağ (ıspanağı kavurmak için)
2 adet soğan
2 adet sivri biber
½ demet maydanoz
4 adet yufka
1 su bardağından biraz az sıvıyağ (yufkayı yağlamak için)
1 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı sıvıyağ (üzerine sürmek için)
½ çay kaşığı tuz, karabiber
1 çay kaşığı çörekotu
Hazırlanışı
Ispanağın yaprakları yıkayıp süzün ve
doğrayın. Üç kaşık sıvıyağda, ince
doğranmış soğan, biber ve maydanoz
saplarını hafifçe sarartın. Ispanak
yapraklarını ilave edin ve karıştırarak
kavurun. Tuz, karabiber ve doğranmış
maydanoz yapraklarını katın.
Bu harcı 16 kümeye ayırın. Yarım
bardak sıvıyağın üzerine su doldurulup
karıştırın. Her yufkayı birer birer
serip sulu yağla yağlayın. Aralarını
yağlayarak bohça gibi katlayın.
Katlanan yufkaları dört parçaya
kesin. (Dört yufkadan 16 börek olur)
Ortalarına ıspanaklı harç koyup, dört
ucu ortaya getirin. Kat yeri alta gelmek
üzere ters çevirerek tepsiye koyun.
Üzerine sıvıyağla karıştırdığınız yumurta
sarılarını sürüp çörek otu serpin. Fırında
pişirerek sıcak olarak servis edin.