Kepekli kurabiye tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı un

Yarım su bardağı kepek

1 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için

İri dövülmüş fındık



Hazırlanışı:

Tüm malzemeyi bir kapta karıştırıp yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Tepsiye aralıklarla dizin. Üzerlerine fındık batırıp 180 derecede pişirin. Fırından çıkarıp ılınmaya bırakın. Servis yapın.