Kepekli kurabiye tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı un
Yarım su bardağı kepek
1 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı
1 çay kaşığı tarçın
Üzeri için
İri dövülmüş fındık
Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi bir kapta karıştırıp yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Tepsiye aralıklarla dizin. Üzerlerine fındık batırıp 180 derecede pişirin. Fırından çıkarıp ılınmaya bırakın. Servis yapın.