Patatesli tart

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

125 gr margarin

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

Un

Üzeri için

5 patates

1 demet maydanoz

Kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yumurta sarısı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Margarini tencereye alıp eritin ve soğumaya bırakın. Margarin, yoğurt, kabartma tozu ve yumurtayı büyük bir kapta karıştırın. Yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar un ekleyerek yoğurun. Hamurdan bir parça ayırın ve kalanını tart kalıbından daha büyük açın. Hamuru, yağladığınız tart kalıbının içine yayın. Kabarmaması için çatalla birkaç yerinden delin. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Patatesleri soyup rendeleyin. Süzgece alıp suyu süzülene kadar bekletin. Maydanozu kıyıp ekleyin. Kırmızı toz biber, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Hazırladığınız iç harcı tart hamurunun üzerine yayın. Ayırdığınız hamur parçasını elinizle yuvarlayıp çubuklar haline getirin. Tart harcının üzerine kafes oluşturacak şekilde yerleştirin. Şeritlerin üzerine yumurta sarısı sürün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık servis yapın. Patatesli tart artık hazır, afiyet olsun.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.