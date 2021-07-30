Hafta sonlarının vazgeçilmezi: Tavada pratik pizza

Bu hafta sonunu evde geçirmeye karar verdiniz ve fast food bir şeyler yemek istiyorsunuz. Ancak bu sefer yemeği kendiniz yapacaksınız. Size müthiş bir önerimiz var: Tavada pizza! İşte hafta sonu için harika bir seçim olan tavada pratik pizza tarifi ve püf noktaları...

TAVADA PRATİK PİZZA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı un

1 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı acuka veya salça

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

10 mantar

1 kırmızı soğan

3 yaprak pazı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

1 avuç kıyılmış maydanoz

HAZIRLANIŞI

Pazı yapraklarını irice doğradıktan sonra 1 yemek kaşığı sıvı yağda 10 dakika kavurun.

Ocaktan alın. Bir kapta elenmiş unu ve tuzu harmanlayın.

Sütü, yoğurdu ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Elde ettiğiniz boza kıvamındaki karışımı yağlanmış büyük boy kare bir tavaya döküp iyice yayın.

Orta ateşte, 5 dakika pişirdikten sonra 1 tatlı kaşığı su ile sulandırılmış salçayı veya acukayı yayın.

Üzerine rendelenmiş mozzarella peynirinin yarısını yayın.

Dilimlenmiş mantarları, halka halka doğradığınız kırmızı soğanı, yağda çevirdiğiniz pazı yapraklarını serpin.

Tavanın kapağını kapatın.

Orta-kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Servis tabağına alıp dilimleyerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır:

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