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Hafta sonlarının vazgeçilmezi: Tavada pratik pizza

Akşam için pratik ve lezzetli bir yemek arıyorsunuz ama ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? İşte size hazır pizzacıları aratmayacak bir tarif: Tavada pratik pizza... Peki, evde tava pizza nasıl yapılır? Gelin bu leziz tarife bir göz atalım...

Hafta sonlarının vazgeçilmezi: Tavada pratik pizza

Bu hafta sonunu evde geçirmeye karar verdiniz ve fast food bir şeyler yemek istiyorsunuz. Ancak bu sefer yemeği kendiniz yapacaksınız. Size müthiş bir önerimiz var: Tavada pizza! İşte hafta sonu için harika bir seçim olan tavada pratik pizza tarifi ve püf noktaları...

TAVADA PRATİK PİZZA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı un
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı acuka veya salça
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 10 mantar
  • 1 kırmızı soğan
  • 3 yaprak pazı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri
  • 1 avuç kıyılmış maydanoz

 

HAZIRLANIŞI

  • Pazı yapraklarını irice doğradıktan sonra 1 yemek kaşığı sıvı yağda 10 dakika kavurun.
  • Ocaktan alın. Bir kapta elenmiş unu ve tuzu harmanlayın.
  • Sütü, yoğurdu ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
  • Elde ettiğiniz boza kıvamındaki karışımı yağlanmış büyük boy kare bir tavaya döküp iyice yayın.
  • Orta ateşte, 5 dakika pişirdikten sonra 1 tatlı kaşığı su ile sulandırılmış salçayı veya acukayı yayın.
  • Üzerine rendelenmiş mozzarella peynirinin yarısını yayın.
  • Dilimlenmiş mantarları, halka halka doğradığınız kırmızı soğanı, yağda çevirdiğiniz pazı yapraklarını serpin.
  • Tavanın kapağını kapatın.
  • Orta-kısık ateşte 15 dakika pişirin.
  • Servis tabağına alıp dilimleyerek servis yapın.

    *Lezzet dergisinden alınmıştır:

 

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