Yumurtalı sandviç

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Kahvaltı için sıra dışı ve lezzetli bir öneri

4 kişilik -

Malzemeler

4 yumurta

1 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı mayonez

4 yuvarlak ekmek

1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri



Hazırlanışı

Yuvarlak ekmekleri ortadan ikiye bölün. Yağladığınız muffin kalıplarının içine birer yumurta kırın. önceden ısıtılmış fırında 175 derecede yumurtalar pişene kadar pişirin. Sandviç ekmeklerini yağsız tavada kızartın. Kızaran ekmeklerin üzerine ketçap ve mayonez sürün. üzerine cheddar peyniri serpin. Fırından çıkan yumurtaların üzerini kızaran ekmeklerle kapatıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



