Ahududu, erik ve zencefil
Stres ve regl öncesi sendrom çoğu zaman birlikte ortaya çıkar. Bu leziz içecek regl öncesi ağrılarıyla
baş etmenize yardımcı olur.
- kişilik
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Ahududu bir besin deposu olduğu gibi, regl öncesi ağrıları hafifletir
ve gelgitli ruhsal durumu düzene sokmaya yardımcı olur.
Ahududuyu erikle karıştırmak ise C vitamini takviyesi anlamına
gelir ki, bu vitamin bilindiği gibi hastalıklarla savaşmakta bağışıklık
sistemine yardımcı olur. Ayrıca beta-karoten ve mangan
da stresli zamanlarda bağışıklık seviyesini yükseltir. Zencefil
ise yine stres nedeniyle tehlikeye giren kalp sağlığını korur,
kan pıhtılaşmasını engeller.
Tarifi
5 erik, ikiye bölünmüş ve
çekirdekleri çıkarılmış,
1 büyük baş zencefil,
soyulmuş ve doğranmış,
25 adet yabanmersini.
Meyve sıkacağı yardımıyla
meyveleri sıkın ve içeceğinizi
hemen tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B2, B3, B6, C,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
bakır, demir, magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum, sodyum, çinko.