Ahududu, erik ve zencefil

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Stres ve regl öncesi sendrom çoğu zaman birlikte ortaya çıkar. Bu leziz içecek regl öncesi ağrılarıyla baş etmenize yardımcı olur.

- kişilik -

Ahududu bir besin deposu olduğu gibi, regl öncesi ağrıları hafifletir ve gelgitli ruhsal durumu düzene sokmaya yardımcı olur. Ahududuyu erikle karıştırmak ise C vitamini takviyesi anlamına gelir ki, bu vitamin bilindiği gibi hastalıklarla savaşmakta bağışıklık sistemine yardımcı olur. Ayrıca beta-karoten ve mangan da stresli zamanlarda bağışıklık seviyesini yükseltir. Zencefil ise yine stres nedeniyle tehlikeye giren kalp sağlığını korur, kan pıhtılaşmasını engeller.



Tarifi

5 erik, ikiye bölünmüş ve çekirdekleri çıkarılmış, 1 büyük baş zencefil, soyulmuş ve doğranmış, 25 adet yabanmersini.



Meyve sıkacağı yardımıyla meyveleri sıkın ve içeceğinizi hemen tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B2, B3, B6, C, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, sodyum, çinko.