Avokado, brokoli ve pak çoi
Bu kremamsı yeşil içecek, stresle birlikte genellikle artan kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.
- kişilik
-
Avokado, kas ve sinir sistemlerinin düzenli çalışması için gerekli
bir mineral olan potasyum ve kandaki kolesterolü düşürdüğü
bilinen doymamış bir yağ olan oleik asit yönünden zengindir.
İyi bir kalsiyum içeren bitki olan brokoli de kasların rahatlamasına
yardımcı olur. Pak çoi ise yapraklı, yeşil bir Çin sebzesidir.
Hardalımsı bir tadı olan pak çoi lahanaya benzer. Gövdesi
ve yaprakları sıkılabilir. Antioksidan beta-karoten yönünden
zengin olan pak çoi, vücudun stresle birlikte salgılanan hormonlarla
başa çıkmasına yardımcı olur.
Tarifi
3 brokoli dilimlenmiş,
1 pak çoi uzunlamasına dörde
bölünmüş,
1 avokado, dilimlenmiş ve
çekirdekleri çıkarılmış.
Pak çoi ve brokolinin suyunu
sıkın, elde ettiğiniz içeceğin
içine avokadoyu ekleyerek bir
blendır yardımıyla homojen bir
karışım haline getirene kadar
çırpın. Bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5,
B6, C, E, K, beta-karoten,
folik asit, kalsiyum, bakır, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, sodyum,
çinko, tryptophan.