Avokado, brokoli ve pak çoi

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Bu kremamsı yeşil içecek, stresle birlikte genellikle artan kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

- kişilik -

Avokado, kas ve sinir sistemlerinin düzenli çalışması için gerekli bir mineral olan potasyum ve kandaki kolesterolü düşürdüğü bilinen doymamış bir yağ olan oleik asit yönünden zengindir. İyi bir kalsiyum içeren bitki olan brokoli de kasların rahatlamasına yardımcı olur. Pak çoi ise yapraklı, yeşil bir Çin sebzesidir. Hardalımsı bir tadı olan pak çoi lahanaya benzer. Gövdesi ve yaprakları sıkılabilir. Antioksidan beta-karoten yönünden zengin olan pak çoi, vücudun stresle birlikte salgılanan hormonlarla başa çıkmasına yardımcı olur.



Tarifi

3 brokoli dilimlenmiş, 1 pak çoi uzunlamasına dörde bölünmüş, 1 avokado, dilimlenmiş ve çekirdekleri çıkarılmış.



Pak çoi ve brokolinin suyunu sıkın, elde ettiğiniz içeceğin içine avokadoyu ekleyerek bir blendır yardımıyla homojen bir karışım haline getirene kadar çırpın. Bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, tryptophan.