Avokado, erik ve armut
Lezzetli, tatlı ve yoğun. Enerji ihtiyacını karşılamak için olduğu kadar, gece eğlenceleri öncesinde
midenizi koruyacak ideal bir içecek.
- kişilik
-
Avokado herhangi bir meyveden daha fazla protein içerdiğinden,
harika bir enerji kaynağıdır. Sadece bir tanesi tavsiye edilen
günlük B6 vitamini ihtiyacının yarısını karşılar. Vücudun
yediklerinizden enerji elde etmesini kolaylaştırır. Yumuşak ve
olgun erik ve armut, bol miktarda fruktoz içerir. Armut ayrıca
demirin kana karışması için gerekli olan malik asidi ve aynı
zamanda demiri içerir.
Tarifi
6 adet erik, çekirdeği
çıkarılmış ve ikiye
bölünmüş,
2 adet doğranmış armut,
1 adet soyulmuş ve çekirdeği
çıkarılmış avokado.
Bir meyve sıkacağı yardımıyla
armut ve eriğin suyunu elde
ettikten sonra içine avokadoları
atın ve bir blendır yardımıyla
homojen bir karışım oluncaya
kadar çırpın ve hızla tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C,
E, K, beta karoten, biyotin, folik
ve malik asitler, kalsiyum, bakır,
iyot, demir, magnezyum, fosfor,
potasyum, çinko, omega-6 yağ
asitleri, doğal amino asitler.