Avokado, erik ve armut

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Lezzetli, tatlı ve yoğun. Enerji ihtiyacını karşılamak için olduğu kadar, gece eğlenceleri öncesinde midenizi koruyacak ideal bir içecek.

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Avokado herhangi bir meyveden daha fazla protein içerdiğinden, harika bir enerji kaynağıdır. Sadece bir tanesi tavsiye edilen günlük B6 vitamini ihtiyacının yarısını karşılar. Vücudun yediklerinizden enerji elde etmesini kolaylaştırır. Yumuşak ve olgun erik ve armut, bol miktarda fruktoz içerir. Armut ayrıca demirin kana karışması için gerekli olan malik asidi ve aynı zamanda demiri içerir.



Tarifi

6 adet erik, çekirdeği çıkarılmış ve ikiye bölünmüş, 2 adet doğranmış armut, 1 adet soyulmuş ve çekirdeği çıkarılmış avokado.



Bir meyve sıkacağı yardımıyla armut ve eriğin suyunu elde ettikten sonra içine avokadoları atın ve bir blendır yardımıyla homojen bir karışım oluncaya kadar çırpın ve hızla tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, beta karoten, biyotin, folik ve malik asitler, kalsiyum, bakır, iyot, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, omega-6 yağ asitleri, doğal amino asitler.