Ayva şurubu

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2 adet 750 ml şişe kişilik 1 saat 15 dakika

Malzemeler

1 kg ayva

500 gr şeker

2 adet limon; birinin suyu sıkılmış, birinin kabuğu soyulmuş



Hazırlanışı

Ayvaları yıkayın ve soyun. Dört parçaya bölün. Her bir parçayı doğrayın. Ayvaları, 100 gr şekeri, limon suyunu ve limonu tencereye koyun. 1 litre su ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika dinlenip yumuşaması için kenara alın. Soğumaya bırakın. Başka bir tencereye tülbent ya da tel süzgeç geçirin. Kaynayıp dinlenmiş ayvalı karışımı üzerine koyun ve ezerek tencereye süzün. Şekerin geri kalan kısmıyla karıştırın ve kaynatın. Şurubu önceden hazırlamış olduğunuz şişelere paylaştırın. Sıkıca kapatın ve soğumaya bırakın. Serin ve karanlık bir yerde muhafaza ettiğiniz sürece altı ay tazeliğini koruyor.