Biber, havuç, marul ve kaba yonca

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Enerji dolu bu içecekle zinde kalın.

- kişilik -

Biber ve havuçtaki doğal şeker enerji verdiği gibi, protein, klorofil, fizyokimyasal, flavonoid, pitostörojen, aynı zamanda mineral ve vitaminler yönünden zengin olan kaba yoncanın acımsı tadını dengeler. Olgun kaba yoncaların suyunu elde edin, çünkü böyle olmayan yoncalar eklem iltihabı gibi bağışıklık sistemi rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor.



Tarifi

Bir avuç kaba yonca, yarım marul, Çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış 1 adet kırmızı biber, Doğranmış 4 büyük havuç, yeşil olan üst kısmı ayrılmış.



Tümünü meyve sıkacağı yardımıyla sıkın. Elde ettiğiniz içeceği hızlıca tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, beta karoten, folik asit, bor, kalsiyum, krom, kobalt, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, silisyum, sodyum,sülfür, çinko, bioflavonoid, klorofil, fitokimyasallar, fitoöstrojen, doğal amino asitler.