Biber, havuç, marul ve kaba yonca
Enerji dolu bu içecekle zinde kalın.
- kişilik
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Biber ve havuçtaki doğal şeker enerji verdiği gibi, protein, klorofil,
fizyokimyasal, flavonoid, pitostörojen, aynı zamanda mineral
ve vitaminler yönünden zengin olan kaba yoncanın acımsı
tadını dengeler. Olgun kaba yoncaların suyunu elde edin, çünkü
böyle olmayan yoncalar eklem iltihabı gibi bağışıklık sistemi rahatsızlıklarını
tetikleyebiliyor.
Tarifi
Bir avuç kaba yonca,
yarım marul,
Çekirdekleri çıkarılmış ve
doğranmış 1 adet kırmızı
biber,
Doğranmış 4 büyük havuç,
yeşil olan üst kısmı
ayrılmış.
Tümünü meyve sıkacağı
yardımıyla sıkın. Elde ettiğiniz
içeceği hızlıca tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, B12,
C, D, E, K, beta karoten, folik
asit, bor, kalsiyum, krom, kobalt,
bakır, demir, magnezyum,
mangan, fosfor, potasyum,
silisyum, sodyum,sülfür,
çinko, bioflavonoid, klorofil,
fitokimyasallar, fitoöstrojen, doğal
amino asitler.