Çilek, muz ve taze nane
Bazen her şey üstünüze üstünüze gelir. İşte bu sakinleştirici içecek, stresi azaltır ve rahatlamanıza
yardımcı olur.
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Vücudun C vitaminine duyduğu ihtiyaç, adrenalin seviyesi yükseldikçe
artar. Ancak C vitamini vücutta depolanamayan tek vitamindir.
Çilek, hemen hemen turunçgillerden daha fazla C vitamini
içerir. Muz, stresle başa çıkmayı kolaylaştıran B vitaminleri
deposuyken, taze nane mentol içerir. Mentol, zihninizi berraklaştırırken,
sindiriminize de yardım eder.
Tarifi
300 ml. içme suyundan elde
edilen küp buz,
15 adet yeşil sapları çıkarılmış
çilek,
2 adet muz, kabuğu soyulmuş,
1 avuç dolusu taze nane
yaprağı.
Buzu bir blender yardımıyla
kırın, içine çileği, muzu ve
naneyi atın. Karışımınız
homojenleşene kadar çırpmaya
devam edin. Hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6,
C, K beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, krom, bakır, iyot,
demir, magnezyum, mangan,
potasyum, selenyum, sodyum,
çinko, bioflavonoidler ve
doğal amino asitler.