Çilek, muz ve taze nane

Bazen her şey üstünüze üstünüze gelir. İşte bu sakinleştirici içecek, stresi azaltır ve rahatlamanıza yardımcı olur.

- kişilik -

Vücudun C vitaminine duyduğu ihtiyaç, adrenalin seviyesi yükseldikçe artar. Ancak C vitamini vücutta depolanamayan tek vitamindir. Çilek, hemen hemen turunçgillerden daha fazla C vitamini içerir. Muz, stresle başa çıkmayı kolaylaştıran B vitaminleri deposuyken, taze nane mentol içerir. Mentol, zihninizi berraklaştırırken, sindiriminize de yardım eder.



Tarifi

300 ml. içme suyundan elde edilen küp buz, 15 adet yeşil sapları çıkarılmış çilek, 2 adet muz, kabuğu soyulmuş, 1 avuç dolusu taze nane yaprağı.



Buzu bir blender yardımıyla kırın, içine çileği, muzu ve naneyi atın. Karışımınız homojenleşene kadar çırpmaya devam edin. Hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, K beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, bakır, iyot, demir, magnezyum, mangan, potasyum, selenyum, sodyum, çinko, bioflavonoidler ve doğal amino asitler.