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Çilek, vişne ve çarkıfelek

Etkili, kolajen yapımında kullanılan maddeler içerir.

 - kişilik   -
Çilek, polifenoller denilen, cilt sağlığını korumaya yardımcı bir çeşit antioksidan yönünden en zengin meyvelerden biridir. Çilek ayrıca cildin sıkı, pürüzsüz görünümüne ve esnek olmasına yardımcı olan kolajenlerin üretilmesine de yardımcı olur. Vişne de, çok yoğun miktarda kolajenlerin koruyucu ve yenileyici özelliklerini güçlendiren antioksidanlar içerir. Çarkıfelek meyvesinin hem çekirdekleri hem de eti, genç bir cilt için gerekli olan lifleri, dokuları ve C vitaminini içerir.

Tarifi
25 çilek, yeşil kısımları ayrılmış, 25 vişne, çekirdekleri çıkarılmış, 2 çarkıfelek, ikiye bölünmüş.

Çilek ve vişnenin suyunu sıkın. Çarkıfeleğin çekirdeklerini ve etini karışımınıza ekleyin. Karıştırın ve bekletmeden için.

Besin değeri tablosu
Vitaminler B2, B3, B5, B6, C, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, bakır, iyot, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, sodyum, bioflavoidler, polifenoller.

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