Çilek, vişne ve çarkıfelek
Etkili, kolajen yapımında kullanılan maddeler içerir.
- kişilik
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Çilek, polifenoller denilen, cilt sağlığını korumaya yardımcı bir
çeşit antioksidan yönünden en zengin meyvelerden biridir. Çilek
ayrıca cildin sıkı, pürüzsüz görünümüne ve esnek olmasına
yardımcı olan kolajenlerin üretilmesine de yardımcı olur. Vişne
de, çok yoğun miktarda kolajenlerin koruyucu ve yenileyici
özelliklerini güçlendiren antioksidanlar içerir. Çarkıfelek
meyvesinin hem çekirdekleri hem de eti, genç bir cilt için
gerekli olan lifleri, dokuları ve C vitaminini içerir.
Tarifi
25 çilek, yeşil kısımları
ayrılmış,
25 vişne, çekirdekleri
çıkarılmış,
2 çarkıfelek, ikiye bölünmüş.
Çilek ve vişnenin suyunu sıkın.
Çarkıfeleğin çekirdeklerini
ve etini karışımınıza ekleyin.
Karıştırın ve bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B2, B3, B5, B6, C, K,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, bakır, iyot,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, sodyum, bioflavoidler,
polifenoller.