Domates, havuç ve biberiye

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Bu besin değeri yüksek içecek, kalp ve bağışıklık sistemini stresin zararlı etkilerinden korur.

- kişilik -

Domates, demir ve kalsiyum gibi sinir sisteminin sağlığıyla alakalı iki mineralin emilimi için gereken C vitamini ile doludur. Stres nedeniyle salgılanan hormonlara bağışıklık sisteminin tepki göstermesini sağlayan A vitamini beta-karotenin vücut tarafından dönüştürülmesiyle elde edilir. Hem havuç hem de domateste bol miktarda beta-karoten vardır. Biberiye hoş kokulu ve etkili bir şifalı ottur. Kan dolaşımını hızlandıran ve kılcal damarları güçlendiren bu bitki, sağlıklı bir kalp için kilit öneme sahiptir.



Tarifi

Bir avuç taze biberiye filizi, İkiye bölünmüş 4 büyük domates, Doğranmış üç büyük havuç, başındaki yeşil kısım ayrılmış olmalı.



Tümünü meyve sıkacağı ile sıkın ve içeceğinizi hızlıca tüketin.



Besin değeri takviyesi

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, sodyum, likopen, doğal amino asitler.