Domates, havuç ve biberiye
Bu besin değeri yüksek içecek, kalp ve bağışıklık sistemini stresin zararlı etkilerinden korur.
- kişilik
-
Domates, demir ve kalsiyum gibi sinir sisteminin sağlığıyla alakalı
iki mineralin emilimi için gereken C vitamini ile doludur.
Stres nedeniyle salgılanan hormonlara bağışıklık sisteminin
tepki göstermesini sağlayan A vitamini beta-karotenin vücut tarafından
dönüştürülmesiyle elde edilir. Hem havuç hem de domateste
bol miktarda beta-karoten vardır. Biberiye hoş kokulu
ve etkili bir şifalı ottur. Kan dolaşımını hızlandıran ve kılcal
damarları güçlendiren bu bitki, sağlıklı bir kalp için kilit öneme
sahiptir.
Tarifi
Bir avuç taze biberiye filizi,
İkiye bölünmüş 4 büyük
domates,
Doğranmış üç büyük havuç,
başındaki yeşil kısım
ayrılmış olmalı.
Tümünü meyve sıkacağı
ile sıkın ve içeceğinizi
hızlıca tüketin.
Besin değeri takviyesi
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6,
C, E, K, beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, krom, bakır, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, sodyum, likopen,
doğal amino asitler.