Domates, kereviz, sarımsak ve reyhan

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İtalyan lezzeti bardakta! Üstelik pizzadan daha az kaloriyle.

- kişilik -

Domates, böbreklerin yağ kalıntılarını süzmesine ve atmasına yardımcı olan enzimler içerir. Çiğ kerevizde yoğun miktarda, yağların atılmasına yardımcı olan sindirilebilir kalsiyum vardır. Sarımsaktaki etkin bir bileşen olan allicin, kilo vermeye yardımcı olur. Size enerji verip, kalorili atıştırmalardan uzak tutacak olan reyhan yaprakları ise içeceğinize tat ve bir o kadar demir verir.



Tarifi

4 büyük domates, doğranmış 3 kereviz sapı, doğranmış 2 diş sarımsak, soyulmuş 1 avuçiçi kadar reyhan



Dört büyük domatesi dilimleyin, 3 kereviz sapını dalları ile birlikte doğrayın. 2 diş sarımsak ve doğranmış bir avuç reyhan yaprağını eklediğiniz karışımınızın bir meyve sıkacağı yardımıyla suyunu elde edin ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, beta karoten, folik asit, kalsiyum, krom, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, likopen ve doğal amino asitler.