Domates, kereviz, sarımsak ve reyhan
İtalyan lezzeti bardakta! Üstelik pizzadan daha az kaloriyle.
- kişilik
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Domates, böbreklerin yağ kalıntılarını süzmesine ve atmasına
yardımcı olan enzimler içerir. Çiğ kerevizde yoğun miktarda,
yağların atılmasına yardımcı olan sindirilebilir kalsiyum vardır.
Sarımsaktaki etkin bir bileşen olan allicin, kilo vermeye yardımcı
olur. Size enerji verip, kalorili atıştırmalardan uzak tutacak olan
reyhan yaprakları ise içeceğinize tat ve bir o kadar demir verir.
Tarifi
4 büyük domates, doğranmış
3 kereviz sapı, doğranmış
2 diş sarımsak, soyulmuş
1 avuçiçi kadar reyhan
Dört büyük domatesi dilimleyin,
3 kereviz sapını dalları ile
birlikte doğrayın. 2 diş
sarımsak ve doğranmış bir avuç
reyhan yaprağını eklediğiniz
karışımınızın bir meyve sıkacağı
yardımıyla suyunu elde edin ve
hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C,
E, K, beta karoten, folik asit,
kalsiyum, krom, bakır,
demir, magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum, selenyum,
likopen ve doğal amino asitler.