Elma, frenk üzümü ve açai çileği
Bu meyve suyu, yaşlılığı geciktirici minerallerle doludur.
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Tarifi
4 elma, ikiye bölünmüş,
40 frenk üzümü,
1 çorba kaşığı açai çileği suyu
veya ezmesi.
Elma dilimlerini ezin ve açai
çileği ile birlikte blendırdan
geçirin. iyice karıştırın ve
üzerine frenk üzümü ekleyin.
Hemen için.
Elma ve frenk üzümü pürüzsüz bir cilt için gerekli olan C
vitamini yönünden zengindir. Brezilya yağmur ormanlarında
yetişen açai çileği, çikolatamsı bir tada sahip olmakla beraber,
süper çilek olarak da bilinir. Omega 3, omega 6 ve omega 9 yağ
asitleri içeren bu çilek, içerdiği antokyanin antioksidanıyla cilt
için muazzam bir meyvedir. Piyasada dondurulmuş ezmesini
veya suyunu bulabilirsiniz.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, C, E, K,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
bakır, demir, magnezyum, fosfor,
potasyum, çinko, anthoycanin,
omega 3, 6, 9 yağ asitleri, pektin.