Elma, frenk üzümü ve açai çileği

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Bu meyve suyu, yaşlılığı geciktirici minerallerle doludur.

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Tarifi

4 elma, ikiye bölünmüş, 40 frenk üzümü, 1 çorba kaşığı açai çileği suyu veya ezmesi.



Elma dilimlerini ezin ve açai çileği ile birlikte blendırdan geçirin. iyice karıştırın ve üzerine frenk üzümü ekleyin. Hemen için.



Elma ve frenk üzümü pürüzsüz bir cilt için gerekli olan C vitamini yönünden zengindir. Brezilya yağmur ormanlarında yetişen açai çileği, çikolatamsı bir tada sahip olmakla beraber, süper çilek olarak da bilinir. Omega 3, omega 6 ve omega 9 yağ asitleri içeren bu çilek, içerdiği antokyanin antioksidanıyla cilt için muazzam bir meyvedir. Piyasada dondurulmuş ezmesini veya suyunu bulabilirsiniz.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, C, E, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, anthoycanin, omega 3, 6, 9 yağ asitleri, pektin.