Elma, havuç ve alg

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Hemen enerji elde etmek için elma ve havuç klasiğine süper besleyici alg’ın katıldığı bu içeceği deneyin.

- kişilik -

Taze elma ve havuçta yoğun olarak bulunan şeker anlık enerji patlamaları için kolaylıkla kana karışır. Mavi-yeşil alg ise oldukça besleyicidir. Dondurulmuş ve kurutulmuş alg, çiğ ıspanaktan 58 kat daha fazla demir, havuçtan 25 kat daha fazla betakaroten ve buğdaydan 3 kat daha fazla E vitamini içerir. Buna ilaveten, gerekli yağ asidi gamma linolenik asit, klorofil ve B12 vitamini içerir.



Tarifi

4 adet elma, 2 adet büyük havuç, üstü kesilmiş ve doğranmış 2 çay kaşığı mavi-yeşil alg tozu.



Elma ve havucun suyunu sıktıktan sonra her bir bardak için bir çay kaşığı dolusu maviyeşil alg tozu ekleyin. Hızla tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B2, B3, B6, C, E, K, beta karoten, folik asit; kalsiyum, demir, krom, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, klorofil, gamma linolenik asit, malik asit, pektin.