Elma, havuç ve alg
Hemen enerji elde etmek için elma ve havuç klasiğine süper besleyici alg’ın katıldığı bu içeceği
deneyin.
- kişilik
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Taze elma ve havuçta yoğun olarak bulunan şeker anlık enerji
patlamaları için kolaylıkla kana karışır. Mavi-yeşil alg ise oldukça
besleyicidir. Dondurulmuş ve kurutulmuş alg, çiğ ıspanaktan 58
kat daha fazla demir, havuçtan 25 kat daha fazla betakaroten
ve buğdaydan 3 kat daha fazla E vitamini içerir.
Buna ilaveten, gerekli yağ asidi gamma linolenik
asit, klorofil ve B12 vitamini içerir.
Tarifi
4 adet elma,
2 adet büyük havuç, üstü
kesilmiş ve doğranmış
2 çay kaşığı mavi-yeşil alg
tozu.
Elma ve havucun suyunu
sıktıktan sonra her bir bardak
için bir çay kaşığı dolusu maviyeşil
alg tozu ekleyin. Hızla
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B2, B3, B6, C, E, K,
beta karoten, folik asit; kalsiyum,
demir, krom, magnezyum,
fosfor, potasyum, sodyum,
klorofil, gamma linolenik asit,
malik asit, pektin.